Università | Gianni Canova nuovo rettore Iulm

(Di giovedì 26 luglio 2018) Milano, 26 lug. (AdnKronos) –è ildell’. Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, già provicario e preside della facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, succede a Mario Negri, alla guida dell’ateneo dal 2015. Eletto all’unanimità dal Consiglio di amministrazione riunitosi ieri,entrerà in carica a decorrere dal primo novembre 2018 fino al 31 ottobre 2024. L’elezione del professor, si legge in una nota diffusa da, garantisce un equilibrio fra innovazione e continuità nel governo dell’ateneo. Negli ultimi anni, sotto la guida del professor Negri, l’è cresciuta sia in termini qualitativi che quantitativi, affermandosi come leader nella formazione legata alla comunicazione. Il professor, primo docente di cinema a ...