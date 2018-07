United | Mourinho | Darmian vuole andare via | aspettiamo l' offerta giusta

Milan - 1-1 con il Manchester United : Mourinho vince dopo 26 rigori! : ROMA - Finisce 1-1 contro il Manchester United l'esordio del Milan all'International Champions Cup, torneo amichevole estivo che al quale partecipano le migliori squadre europee. A Pasadena, in ...

Mourinho sbotta : “così lo United non è da titolo” : “Così com’è il Manchester United non è da titolo”. A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta (Fred e Dalot) e dice di “non avere una rosa all’altezza di Liverpool e Chelsea. Servono rinforzi se vogliamo lottare per il titolo”. Parlando in conferenza stampa a Los Angeles, in occasione del torneo Icc, lo ‘Special One’ ha spiegato che i Red Devils sono incompleti e cos’ ...

Manchester United - Mourinho scontento del mercato : " Vorrei altro..." : A sedici giorni dall'inizio ufficiale del campionato di Premier League e con appena tre nuovi acquisti fatti , Fred, Diogo Dalot e il portiere di riserva Lee Grant, , José Mourinho mette già le mani ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

Manchester United - Mourinho tenta il doppio clamoroso colpo : Sta lavorando a un doppio colpo il Manchester United che punta a Robert Lewandowski e Thiago Alcantara del Bayern Monaco. E’ quanto sostiene il britannico ‘Independent’ secondo il quale le trattative tra i due top club stanno andando avanti, ma sullo sfondo la squadra di José Mourinho continua a cullare il sogno di portare all’Old Trafford il gallese Gareth Bale anche se la partenza di Zidane e l’arrivo sulla panchina del Real Madrid di ...

Manchester United - Mourinho si lamenta : 'La Premier League inizia troppo presto' : Tra questi l'unico che si giocherà la finale e potrà far ritorno ai Red Devils da campione del mondo è il francese Paul Pogba, mentre i restanti sei hanno concluso sabato la loro esperienza Mondiale ...

Esodo Real - anche Bale potrebbe chiedere la cessione : c'è lo United di Mourinho : Dopo Cristiano Ronaldo, anche Gareth Bale sembra essere in uscita dal Real. Il campione di Cardiff ha deciso di anticipare il rientro dalle ferie per parlare con il Real Madrid e con Florentino Perez...

Manchester United - Pogba infiamma il mercato : “ho litigato con Mourinho - non so se resto” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Paul Pogba ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester, il centrocampista francese infatti ha sottolineato di non essere sicuro di rimanere allo United. LaPresse/PA Alla base di questa decisione potrebbero esserci i dissapori tra l’ex Juve e José Mourinho, come riferito dallo stesso Pogba in ...

Manchester United - Mourinho piazza il secondo colpo : arriva Diogo Dalot dal Porto : Diogo Dalot è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo Fred, José Mourinho ha messo a segno il secondo acquisto della campagna acquisti dei Red Devils: il 19enne laterale destro del Porto arriva ...