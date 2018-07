Ungheria | il lutto Ferrari per Sergio Marchionne

Ferrari - lutto al braccio al Gp di Ungheria in ricordo di Marchionne : I membri del team Ferrari di F1 indossano una fascia nera al braccio in un segno di lutto per la morte dell'ex numero uno del team Sergio Marchionne. Nella prima giornata di attività sul circuito dell'...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Ungheria 2018. Non c'è Raikkonen in segno di lutto per Marchionne : 12:31 26 lug Il Motorhome Ferrari a Budapest: bandiera a mezz'asta per Sergio Marchionne 12:29 26 lug CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTO IL PROGRAMMA DEL GP SU SKY SPORT F1, CANALE 206,