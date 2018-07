Una bambina dà l' allarme | catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell' Appia

Ancora nessUna traccia della bambina scomparsa : "Tutto questo è inspiegabile" : E' passata più di una settimana ma di Iushra - la bambina scomparsa sull'Altopiano di...

Firenze - prete sorpreso in auto con Una bambina di 10 anni : arrestato : Firenze, prete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni: arrestato È accaduto a Calenzano, comune del capoluogo toscano. L’uomo era in macchina con la piccola quando un passante, insospettito, è intervenuto e ha fatto scendere la bimba e ha dato l’allarme. Il sacerdote è accusato di violenza aggravata e ha rischiato il ...

Chiamata anche Una veggente per la ricerca di Iushra - la bambina bresciana scomparsa : Nonostante la mobilitazione di oltre 500 uomini, tra protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, esperti speleologi e volontari, della piccola Iushra, la bambina autistica bresciana, non si hanno notizie da ormai 5 giorni. Ricordiamo che la bimba di 11 anni, era in gita con la sua associazione Fopab-Anffas, sui monti di Serle, in provincia di Brescia, quando è scomparsa, allontanandosi dal gruppo e dai suoi accompagnatori. Agli uomini del ...

Piacenza - arrestato per aver palpeggiato Una bambina di 9 anni. Erano ospiti nella stessa struttura d’accoglienza : Con la scusa di offrire dolci e snack, ha palpeggiato più volte una bambina di 9 anni, ospite come lui in un centro di accoglienza per migranti a Piacenza. Con questa accusa è stato arrestato un richiedente asilo di 24 anni, originario del Mali. Dovrà ora rispondere di violenza sessuale aggravata. La bambina, dopo l’ennesimo episodio avvenuto nelle ultime settimane, ha raccontato tutto alla mamma che ha avvisato la polizia. Le indagini ...

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini Una bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.

Somalia - bambina di 10 anni muore dopo Una infibulazione : Somalia, bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione La mutilazione genitale era stata praticata in ospedale. Secondo le Nazioni Unite, circa il 98% di donne e bambine nel Corno d’Africa ne viene sottoposta Continua a leggere L'articolo Somalia, bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione proviene da NewsGo.

Somalia - bambina di 10 anni muore dopo Una infibulazione. Il padre : 'E' la nostra tradizione' : morta per un'emorragia dopo aver subito una mutilazione genitale femminile. È quanto accaduto in Somalia a una bambina di 10 anni . Secondo una ong locale, Galkayo education center for peace and ...

Licola : gli agenti del commissariato di Giugliano ritrovano Una bambina che si era persa : Ieri mattina gli agenti della Polizia di stato del commissariato di Giugliano hanno ritrovato una bambina di 10 anni. I poliziotti sono stati allertati dalla Sala Operativa che aveva segnalato che una ...

"BUBBLE GIRL" LA BAMBINA CHE VIVE IN Una BOLLA/ Il bacio di sua mamma può ucciderla : è nata senza anticorpi : Una rarissima situazione congenita ha fatto sì che una bimba inglese nascesse totalmente priva di sistema immunitario, adesso VIVE rinchiusa in una stanza di ospedale(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 GMT)