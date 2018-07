Un giorno nel Medioevo | a Gubbio in mostra la vita quotidiana nelle città tra

Nel giorno dell'addio all'ex ad Fca brucia in Borsa 4 miliardi : Nel giorno dell'addio a Sergio Marchionne, ex ad e uomo simbolo della rinascita, Fca deve fare i conti con i mercati. Solo oggi titolo ha bruciato in Borsa quasi 4 miliardi complessivi di valore, con la capitalizzazione che scende da 25,55 miliardi di ieri a 21,67 miliardi.A far sprofondare il titolo a -15,5% è stata in realtà la presentazione dei conti nella prima conference call presieduta dal nuovo ad, Mike Manley. Che prende in mano un ...

Fca crolla in Borsa nel giorno della morte di Marchionne : Milano, 25 lug., askanews, - Chiusura in rosso per Piazza Affari trascinata dal tonfo dei titoli della galassia Fca, in un contesto europeo comunque negativo. L'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,...

Trimestrale FCA nel giorno della morte di Sergio Marchionne : consensus sui risultati : Non essendo questo un sito di attualità preferiscono non scendere nel dettaglio della cronaca sul perchè Marchionne è morto . Torno quindi a parlare di conti del secondo trimestre e di previsioni e ...

In calo i titoli di Ferrari ed Exor nel giorno della morte di Marchionne : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne calano i titoli del gruppo che ha guidato per 14 anni. Ferrari scende dell'1,62% a 112,55 euro per azione mentre Exor, la holding del Lingotto, arretra dello 0,29%.Piatti, invece, i titoli CnhI e Fiat Chrysler, rispettivamente con un +0,15 e +0,09 per cento poco prima delle 12.30.L'ex amministratore delegato di Fca è morto nella mattinata di oggi, 25 luglio all'ospedale di Zurigo, dove era era ...

PAKISTAN - ATTENTATO NEL giorno DELLE ELEZIONI : L’ISIS LO RIVENDICA/ Ultime notizie : 32 morti e molti feriti : PAKISTAN, nuovo ATTENTATO il GIORNO DELLE ELEZIONI. Ultime notizie: almeno 28 morti e 30 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Elezioni Pakistan - attentato nel giorno del voto : 28 morti in un seggio. “Attacco suicida - un uomo si è fatto esplodere” : Almeno 28 persone sono morte in Pakistan, a Quetta, vicino a un seggio aperto per le Elezioni legislative. Si è trattato di un attacco suicida. Secondo quanto riferito da un funzionario locale, Hashim Ghilzai, l’attentatore stava cercando di entrare nel seggio quando la polizia ha tentato di fermarlo. A quel punto si è fatto esplodere. Tra le vittime ci sono tre agenti di polizia e due bambini. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Per ...

Ginnastica - Europei 2018 : rivoluzione nel regolamento! Cambia il format delle qualifiche - serve la perfezione. Juniores - tutto in un giorno : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica saranno ricchi di novità sotto il profilo del regolamento. La rassegna continentale non Cambia infatti soltanto la collocazione in calendario (2-5 agosto per le donne e 9-12 agosto per gli uomini, a differenza del consueto appuntamento primaverile) ma muta anche il format della competizione. Di seguito il regolamento completo della competizione che si svolgerà a Glasgow (Gran Bretagna) nell’ambito ...

Borsa pesante nel primo giorno dell'era post Marchionne : Tensione sul titolo Fca nonostante la società abbia fatto il possibile per tranquillizzare i mercati - Pesa sull'intero listino di Piazza affari l'andamento negativo del titolo Fca. Dopo l'addio all'...

Ecofuturo 2018 - l’ultimo giorno del festival dedicato alla mobilità elettrica : “Italia fanalino di coda nel mondo” : La mobilità elettrica sta facendo passi da gigante, conquista ogni anno fette importanti di mercato. L’Italia è ancora all’inizio di questo percorso e le percentuali sono ancora lontane da quelle registrare in altri paesi europei ma sta recuperando terreno. Questo il tema dell’ultima giornata di Ecofuturo 2018, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Quattro giorni di dibattiti, incontri e spettacoli per parlare di ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Atletica - Diamond League Londra. Nel giorno di Vallortigara che tempi per Korir e Hassan nel mezzofondo! E il mondo scopre Bloomfield nei 200 : La seconda giornata del meeting dello stadio olimpico di Londra si consuma nel segno di Elena Vallortigara. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mete la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ristretta lista delle grandi favorite per un ...

Carabiniere travolto e ucciso nel Napoletano - era l'ultimo giorno prima delle ferie : il bimbo lo aspettava per partire : Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la provincia di Napoli e...