Un divorzio sereno è possibile | tre consigli di un' ex mamma separata

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Mi ha tradito", "non ci amiamo più", "non è un genitore presente", "è cambiato tutto": questi stralci di messaggi sono stati presi dai post delle storie dei genitori single degli ultimi 3 giorni su www.gengle.it, il sito dedicato ai genitori separati. Le separazioni solo nel 2015 sono state 91.706 (fonte Istat): questo significa 251 separazioni al giorno. In ogni momento della giornata c'è qualcuno che inizia questo percorso verso la divisione. Proprio per via di questi dati così alti, ci tengo a spendere due parole su una tematica che mi sta molto a cuore: ilè per sempre, gestitelo con il massimo della cura.Intanto perché divorziare costa. E non solo in termini economici. Ilè in continua evoluzione, pensiamo alla recente pronuncia della Cassazione che ha rivoluzionato la legge sulstabilendo nuovi ...