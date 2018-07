Udinese : preso Mandragora dalla Juve : ANSA, - UDINE, 26 LUG - Il centrocampista della Juve ntus Rolando Mandragora è ufficialmente dell' Udinese . Lo rende noto il club friulano comunicando di aver completato l'iter per il suo tesseramento. ...

