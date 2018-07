Udine canta per la ricerca

ilfriuli

Una serata-concerto a favore della ricerca sul cancro al seno: il 27 luglio a Udine c'è "Canta per la ricerca"

(Di giovedì 26 luglio 2018) Tutti uniti per una serata speciale, impreziosita da una finalità benefica. Si chiama 'per la' l'evento, in programma venerdì 27 luglio dalle 20 al Giangio Garden di viale Vat a, ...