Ucina | Bene slittamento norma patente cilindrate superiori

“CUcina perché ti vuoi bene”. CUcinare sano e gustoso in oncologia - il libro per combattere la malnutrizione durante la malattia (e non solo) : Mangiare in modo salutare è un’esigenza di tutti, ma diventa fondamentale per chi si trova a combattere una malattia importante quale può essere un tumore. Un corretto stile alimentare diventa così un’arma in più per il paziente oncologico contro la malattia, in grado di implementare gli effetti positivi delle terapie e di migliorarne non solo la qualità della vita ma anche la prognosi. Nasce così Cucina perché ti vuoi bene. Cucinare sano e ...