Tutti i motivi perché oggi Facebook sta colando a picco in borsa

“Gennaro Gattuso è indagato”. La notizia spiazza Tutti . Le sue prime dichiarazioni e i motivi di questo caso : Momento davvero nero per il Milan che è alle prese con un altro cambio di società e adesso con l’ultima bomba: è arrivata anche una brutta notizia per Gennaro Gattuso . L’allenatore rossonero è indagato con l’accusa di trasferimento fraudolento di valori. Il tutto nell’ambito di un’indagine denominata Perseo e condotta dai carabinieri di Rivarolo Canavese (Torino) e dal Nucleo investigativo di Torino, sotto la ...

ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo - senza rimpianti : I questi giorni si celebra un esangue esame di Stato. C'è da stupirsi se il rito di passaggio sta morendo con la scuola tutta? Salvare l'uno o l'altra? MAX FERRARIO(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:09:00 GMT) MATURITA' 2018/ Seconda prova, versione di greco: il Miur non ha rispettato la par condicio, di E. Cassani MATURITA' 2018/ Tracce di italiano, la "guerra" delle tipologie non aiuta gli studenti, di D. Ferrari

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di Tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...