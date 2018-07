“Tutta colpa delle ONG” | come e perché sono diventate il nemico pubblico numero uno

fanpage

(Di giovedì 26 luglio 2018) Ai migranti stiamo lasciando essenzialmente due opzioni, morire in mare o essere riportati in Libia; le ONG danno fastidioripudiano questo paradigma e fanno ciò che gli stati europei non vogliono più fare, ovvero mettere in cima alla scalapriorità la tutela della vita e il rispetto dei diritti umani. Ma soprattutto, ci costringono a non girarci dall'altra parte, ad ammettere che ciò che sta accadendo ci riguarda in prima persona.