meteoweb.eu

: Turismo, Coldiretti: il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola - MISTERO_MISTERI : Turismo, Coldiretti: il 40% della spesa degli stranieri è per la tavola - Mitramacco : RT @coldiretti: Turismo, Coldiretti: circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pa… - antomel22 : RT @coldiretti: Turismo, Coldiretti: circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pa… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Circa il 40%in vacanza in Italia è destinato allaper consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge da una analisiin riferimento allo studio di ConfConfcommercio, sulla base dei dati Isnart Unioncamere. L’alimentare è la principale voce del budget delle vacanze che per glirisulta praticamente il doppio di quella destinata all’alloggio. L’offerta enogastronomica rappresenta – spiega la– ormai una primaria motivazione di viaggio in Italia con quasi uno straniero su quattro (23%) che riconosce nell’Italia il Paesebuona cucina, il 16% dei monumenti a pari merito con la moda, il 15%pittura/scultura e il 7% del design e il 5%musica e del teatro secondo una ricerca Ipsos per Enit. E il 59% dei ...