Trump | “Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford”

Trump : “Marchionne tra i manager più brillanti dai tempi di Henry Ford” : “Sergio Marchionne è stato tra i manager automobilistici più brillanti e di successo dai tempi del leggendario Henry Ford“: questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postato la notte scorsa, in ricordo dell’ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. “E’ stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l’industria automobilistica ed ha combattuto ...