Trump | “Marchionne tra i manager più brillanti dai tempi di Henry Ford”

meteoweb.eu

: Trump: #Marchionne tra i più brillanti dopo Henry Ford - Agenzia_Ansa : Trump: #Marchionne tra i più brillanti dopo Henry Ford - repubblica : In 14 anni alla guida Fiat Chrysler, Sergio #Marchionne ha avuto rapporti ai più alti vertici istituzionali. Da Oba… - MediasetTgcom24 : Trump: 'Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford' #trump -

(Di giovedì 26 luglio 2018) “Sergio Marchionne è stato tra iautomobilistici piùe di successo daidel leggendarioFord“: questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald, postato la notte scorsa, in ricordo dell’ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. “E’ stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l’industria automobilistica ed ha combattuto duramente per essa. La sua mancanza sarà veramente sentita“. L'articolo: “Marchionne tra ipiùdaidiFord” Meteo Web.