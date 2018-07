Trump | Marchionne il migliore da era Ford Dopo il tonfo | Fca in netto rialzo

Fca recupera dopo il crollo di ieri in Borsa. Trump omaggia Marchionne - : "Tra i più brillanti dopo Ford", ha twittato il presidente Usa. "Caro Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario", ha scritto John Elkann. IN 60 SECONDI: COSÌ HA CONQUISTATO GLI ...

Morto Sergio Marchionne - il ricordo di Donald Trump : “Tra i più brillanti dall’era Ford” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso omaggio a Sergio Marchionne dedicandogli un tweet in cui lo ha definito tra gli uomini "più brillanti e di successo dall'era di Herny Ford", tra i più famosi manager dell'industria automobilistica a stelle e strisce: "Sentiremo davvero tutti la sua mancanza".Continua a leggere

Trump : “Marchionne tra i manager più brillanti dai tempi di Henry Ford” : “Sergio Marchionne è stato tra i manager automobilistici più brillanti e di successo dai tempi del leggendario Henry Ford“: questo il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postato la notte scorsa, in ricordo dell’ex ad della Fca scomparso ieri a Zurigo. “E’ stato un grande onore per me conoscere Sergio come Presidente degli Stati Uniti, amava l’industria automobilistica ed ha combattuto ...

Sergio Marchionne morto - da Obama a Trump : la fotostoria del manager col maglioncino che ha segnato un’epoca : Sergio Marchione, il manager totale, quello che ha saputo plasmare l’automobilistica internazionale alla sua idea di industria, è morto la mattina del 25 luglio dopo giorni di fiato sospeso. Oltre 14 anni di storia, iniziata a Lingotto nel maggio del 2003, quando l’italo-canadese entra da indipendente nel cda di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Qui iniziano le sue sfide. ...

Marchionne e i potenti : da Obama a Trump. Poi Berlusconi - Monti - Renzi e Gentiloni : le immagini : In quattordici anni alla guida Fiat Chrysler, il manager ha avuto rapporti ai più alti vertici istituzionali. Ecco alcune delle sue 'strette di mano' più famose

Nasce il piano per la nuova Fca. Trump : che dolore per Marchionne : Genova - In casa Fca quello di ieri è stato il primo giorno del 'dopo-Marchionne' . A Torino il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e il nuovo amministratore delegato, Mike Manley, hanno radunato ...

Marchionne - Trump telefona a Elkann. Borsa - Fca brucia 2 - 3 miliardi : Giornata difficile a Piazza Affari. Ferrari in pesante rosso anche a Wall Street. Riunione dei top manager. Altavilla lascia il Gruppo Marchionne, la lettera di Elkann ai dipendenti: "Eternamente ...

