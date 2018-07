Trump | Marchionne brillante come Ford

Sergio Marchionne morto - da Obama a Trump : la fotostoria del manager col maglioncino che ha segnato un’epoca : Sergio Marchione, il manager totale, quello che ha saputo plasmare l’automobilistica internazionale alla sua idea di industria, è morto la mattina del 25 luglio dopo giorni di fiato sospeso. Oltre 14 anni di storia, iniziata a Lingotto nel maggio del 2003, quando l’italo-canadese entra da indipendente nel cda di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Qui iniziano le sue sfide. ...

Marchionne e i potenti : da Obama a Trump. Poi Berlusconi - Monti - Renzi e Gentiloni : le immagini : In quattordici anni alla guida Fiat Chrysler, il manager ha avuto rapporti ai più alti vertici istituzionali. Ecco alcune delle sue 'strette di mano' più famose

Nasce il piano per la nuova Fca. Trump : che dolore per Marchionne : Genova - In casa Fca quello di ieri è stato il primo giorno del 'dopo-Marchionne' . A Torino il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e il nuovo amministratore delegato, Mike Manley, hanno radunato ...

Marchionne appoggia Trump sulla questione dazi auto : ha poi aggiunto che ' non sono la fine del mondo '. L'unica accortezza sarebbe però quella di non esagerare troppo con la risposta . Pur ammettendo che la Germania sia stata sino ad oggi la maggior ...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i dazi sull'auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

