Trump e Juncker annunciano una tregua sui dazi Il presidente Usa | Inizia una nuova

Dazi - Trump : "Nuova fase rapporti Usa-Ue" | Juncker : verso zero tariffe su beni industriali : Accordo sui Dazi trovato tra Usa e Ue. "Oggi è un grande giorno,con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue", ha detto il presidente statunitense, Donald Trump. "Lavolontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali", ilcommento del presidente della commissione Ue

Trump : con Juncker siamo già al lavoro : 2.18 "Un grande incontro con Juncker. siamo giunti a un solido accordo. Il lavoro sui documenti è già iniziato e il processo si sta muovendo rapidamente". Così Trump in un tweet ha commentato l'incontro col Commissario Ue,Juncker. "I paesi Ue saranno aperti agli Usa e allo stesso tempo beneficeranno da quello che stiamo facendo per loro". Trump ha ribadito che "è stata raggiunta una svolta rapidamente, nessuno pensava fosse possibile".

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Dazi, Trump: "Nuova fase rapporti Usa-Ue" | Juncker: "Verso zero tariffe su beni industriali"

Juncker e Trump cercano una via d'uscita sui dazi : Èdurato non più di un quarto d'ora il faccia a faccia preliminare alla Casa Bianca tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker, prima che poi partisse il vero confronto fra le delegazioni. E nonostante le dichiarazioni distensive rilasciate dal tycoon e dal presidente della Commissione europea, il clima appare comunque inquieto."Spero di possa trovare un accordo", ha detto il presidente Usa, arrivando addirittura a invocare l'ideale del ...

Prove di intesa tra Juncker e Trump. Wto : no alla legge della giungla. Fitch avverte : D'altra parte, molti repubblicani e top manager hanno avvertito sulle conseguenze negative che dazi sulle auto avrebbero sull'economia, e sul settore delle quattro ruote, già colpito come dimostrato ...