Trump | con Ue gran giorno per scambi commerciali liberi | equi

Dazi - Trump dichiara una «nuova fase» di tregua commerciale con l'Europa : NEW YORK - 'Scoppia', improvvisa, la tregua tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker. Sotto forma di un accordo commerciale che ferma l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea - a ...

Dazi - Trump dichiara una «nuova fase» di tregua commerciale con l’Europa : Con un annuncio a sorpresa, al termine di incontri bilaterali durati ieri sera più a lungo del previsto, il presidente statunitense e quello della Commissione Europea Juncker hanno fatto decollare una delle ipotesi di armistizio finora solo sussurrate: un impegno a lavorare assieme per l’abbattimento «fino allo zero» delle barriere nel campo dei beni industriale. Nel frattempo vengono congelati i piani di nuovi Dazi americani... ...

Trump : con Juncker siamo già al lavoro : 2.18 "Un grande incontro con Juncker. siamo giunti a un solido accordo. Il lavoro sui documenti è già iniziato e il processo si sta muovendo rapidamente". Così Trump in un tweet ha commentato l'incontro col Commissario Ue,Juncker. "I paesi Ue saranno aperti agli Usa e allo stesso tempo beneficeranno da quello che stiamo facendo per loro". Trump ha ribadito che "è stata raggiunta una svolta rapidamente, nessuno pensava fosse possibile".

Dazi - Trump annuncia l'accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...

Trump - la sua stella sulla Walk of Fame distrutta con un piccone : Trump, la sua stella sulla Walk of Fame distrutta con un piccone La targa hollywoodiana dedicata al presidente Usa per le sue partecipazioni televisive è stata vandalizzata. Caccia all’autore Continua a leggere L'articolo Trump, la sua stella sulla Walk of Fame distrutta con un piccone proviene da NewsGo.

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Trump vuole rimandare l’incontro con Putin - non si farà prima della fine dell’indagine di Robert Mueller : Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donald Trump vuole rimandare l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin inizialmente annunciato per il prossimo autunno: Trump vuole aspettare la fine dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller, quella sulle The post Trump vuole rimandare l’incontro con Putin, non si farà prima della fine dell’indagine di Robert Mueller appeared first on Il Post.

Il crollo di Fca in Borsa e il rinvio dell'incontro tra Trump e Putin : DALL'ITALIA Il titolo Fca è crollato a Piazza affari. Dopo aver aperto in forte calo è finito in asta di volatilità. Tornato in contrattazione, ha chiuso a -15,5 per cento. Nel giorno della morte di Marchionne, Fca ha annunciato l'azzeramento del debito e ha per la prima volta una liquidità netta

Dazi - Juncker vola a Washington per tentare l'ultima mediazione con Trump : Tenta di ridurre la tensione e scongiurare la guerra commerciale, intavolando con il presidente Usa un dialogo costruttivo. Peccato che sembra siano già decise le tasse del 25% su tutte le auto ...

Usa - Trump furioso con Melania : sull’Air force one guardava la Cnn. “È la fabbrica di fake news” : L’immagine di marito e moglie che litigano su cosa guardare alla tv è un cliché da cui neanche la coppia presidenziale statunitense si salva. Il retroscena è stato raccontato dal New York Times: stando alla ricostruzione del quotidiano, quando sull’Air force one in volo verso gli Stati Uniti, Donald Trump si è accorto che Melania sta guardando l’odiata Cnn, ha dato in escandescenze. Il canale su cui era sintonizzato il ...