Trovato morto l' escursionista disperso

Mistero nelle Marche. 61enne Trovato morto in casa in una pozza di sangue : viveva da solo : Giallo a Corridonia, in provincia di Macerata, dove un uomo è stato trovato morto sul pavimento della cucina della sua abitazione, del sangue gli usciva da una ferita alla testa. La scoperta è stata fatta dalla sorella che non riusciva a mettersi in contatto con lui.Continua a leggere

Bimbo di 19 giorni Trovato morto in casa. Condannati i genitori : tibia rotta e ferite ovunque : Secondo i medici legali il piccolo è morto di polmonite, ma nei giorni precedenti ha subito maltrattamenti dal padre e dalla madre.Continua a leggere

Neonato Trovato morto nel gabinetto di un aereo AirAsia India : Il corpo di un Neonato è stato rinvenuto morto dentro il gabinetto di un volo AirAsia India, atterrato a New Delhi, in India. A riportare la notizia è l'agenzia Reuters, che cita fonti della polizia.Una donna, che si sospetta possa aver dato alla luce il bimbo nato prematuro, è stata interrogata dalla polizia, ha raccontato un poliziotto dell'aeroporto della città Indiana. L'aereo è partito dalla città ...

Frate si tuffa dalla scogliera del convento per una nuotata - Trovato morto in spiaggia : Per ore nessuno ha saputo dare un nome all'uomo e solo quando il padre superiore del convento ha denunciato la sua scomparsa si è scoperto che era un Frate 63enne che si era tuffato dalla scogliera sottostante il convento per effettuare una lunga nuotata.Continua a leggere

Cesena - uomo Trovato senza vita in casa : era morto da almeno un mese : È stato trovato accasciato sul divano nella sua casa in un condominio nei pressi della chiesa a Martorano di Cesena Aldo Campori, un pensionato di 71 anni che viveva solo e non aveva figli. Sarebbe morto per cause naturali: secondo il medico legale il decesso risalirebbe a circa un mese fa. Nessuno lo aveva cercato.Continua a leggere

17ENNE OLANDESE SCOMPARSO Trovato morto A VERONA/ Ultime notizie - il cadavere era vicino Gardaland : Ragazzo OLANDESE MORTO a VERONA: cadavere riTROVATO vicino Gardaland. Aveva solo 17 anni e si trovava in campeggio con la famiglia a Pacengo, dove era SCOMPARSO 4 giorni fa(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:21:00 GMT)

