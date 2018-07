Tribunale Bari | Giarrusso M5s | “Pd e FI | vergognatevi” Insorgono le opposizioni

Dl Tribunale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banchi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

Tribunale Bari - parla l’imprenditore contestato : “Nessun rapporto con i clan. Vicenda già nota - ora strumentalizzata” : Il nome dell’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Settanni sarà ricordato nella storia della 18° legislatura come quello da cui è scaturita una rissa in parlamento in occasione del primo provvedimento del nuovo governo arrivato in aula. Nella fattispecie, si trattava della seduta sulla scelta dell’immobile che deve ospitare il Tribunale di Bari, in cerca di nuova sede dopo lo sgombero dovuto al rischio crollo della vecchia ...

Tribunale Bari - l’intervento surreale (e di scherno) in Aula di Giachetti (Pd) : “Le pere sono mature e l’albero è spoglio” : Le pere sono mature e l’albero è spoglio. Ripeto: le pere sono mature e l’albero è spoglio”. Dopo una giornata di discussione e ostruzionismo, alla Camera, sul decreto che dovrebbe assegnare il trasferimento del Tribunale di Bari, inagibile da mesi, il deputato del Pd, Roberto Giachetti, ha preso la parola per un finto messaggio in codice: “Lo scopo – ha spiegato in una nota – era prendere in giro i deputati ...

Tribunale Bari - parla Sisto (FI) ma Bonafede va via : “Simulacro di ministro. Eravamo abituati a Moro - De Pietro e Vassalli” : “Mi sono perso il ministro, vedo”. Appena Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, prende la parola, viene informato che il ministro il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, è appena andato via. “Va bene, perché il governo è presente nella sua impersonalità, mi immaginerò l’ologramma del ministro” ha continuato Sisto. Che, poi, ha attaccato Bonafede: “È un simulacro di ministro della Giustizia. Eravamo ...

Tribunale Bari - chi è Giuseppe Settanni : l’ex re dei rifiuti amico di Gianpi Tarantini : amico di Gianpaolo Tarantini. Reuccio nel settore dei rifiuti. Poi fortunato imprenditore nel settore immobiliare. Tanto fortunato che oggi uno dei suoi immobili è pronto ad accogliere – dietro un affitto di 1,2 milioni di euro all’anno – il Palagiustizia di Bari, dove in passato Pino Settanni si è recato per essere interrogato dagli inquirenti. Più volte sotto inchiesta, ma mai imputato. E oggi al centro del clamore mediatico ...

Tribunale Bari - Bonafede : “Mi scuso per aver scritto su Facebook - ma mi aspettavo interventi di merito - tant’è… “ : Nel pomeriggio il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è arrivato a Montecitorio per intervenire sulla discussione in merito al decreto che dovrebbe assegnare una nuova struttura al Tribunale di Bari, inagibile da mesi. Struttura che, stando a quanto scrive Repubblica, sarebbe legata a un imprenditore vicino ad ambienti mafiosi. Per questo motivo le opposizioni, nel corso della mattinata, avevano chiesto la presenza del ministro. ...

Tribunale Bari - Bonafede : approfondimento su sede provvisoria : Roma, 12 lug., askanews, - Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto 'un ulteriore approfondimento' sulla procedura di individuazione dell'immobile destinato ad ospitare gli uffici ...

Tribunale Bari - bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano (Pd) : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Seduta sospesa : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

