Tria | ' Flat tax già nella prossima legge di Bilancio'

Tria : "flat tax" nella prossima manovra : 19.08 Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “Flat tax nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

Tria : "Flat tax nella prossima legge di bilancio" : La flat tax si implementerà nella prossima legge di bilancio. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo ad un question time alla Camera.

Ministro Tria : “Sì a flat tax e pace fiscale ma compatibilmente con conti in ordine” : Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, davanti alla commissione Finanze, ha illustrato la politica fiscale del governo. L'azione sarà orientata a "una graduale riduzione della pressione fiscale" ma "compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili". Inoltre "un fisco amico favorirà l'estinzione dei debiti".continua a leggere

Flat tax - Tria : tasse giù - ma se si può Di Maio : sistema banche paghi arroganza : Il ministro dell’Economia: per il reddito di cittadinanza trasformare strumenti esistenti. Tria ha esculo una «moratoria generale» della riforma varata da Renzi

Tria : Flat tax con progressività : Calo tasse compatibilmente con spazi finanziari. Il reddito di cittadinanza sostituirà altri strumenti - Parla al Senato, nel giorno delle audizioni sul decreto Dignità, il ministro dell'Economia e conferma la linea del governo: Per Giovanni Tria la Flat tax si può fare, con progressività' , ma si può. Il Tesoro ha avviato un task force 'per analizzare i profili di gettito, in un ...

Tria : la crescita rallenta ma la flat tax si farà : L'economia italiana rallenta ma i tassi di crescita sono positivi. Lo assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Finanze al Senato specificando che il PIL sta

Tria : crescita Ue rallenta - impatto sull'Italia. Ma la flat tax si farà : L'economia italiana registra 'tassi di crescita positivi' ma 'a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017' e 'per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire una crescita non lontana ...