Tregua sui dazi | accordo ' di principio' Usa-Ue | i punti chiave

Italia e Francia - “ Tregua ” sui migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa | : Il presidente apre: cambiamo insieme il trattato di Dublino. Ma critica Salvini: “Diffido dall’asse con Vienna e Berlino”

Italia e Francia - 'Tregua' sui migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa : Parigi - Un pranzo che non finiva mai. E i giornalisti ad aspettare poco lontano, in una sala dell'Eliseo, tra stucchi dorati e specchi d'altri tempi. Segno buono o cattivo quel prolungarsi del primo ...