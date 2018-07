TREGUA DAZI USA-UE PIACE A MERKEL Accordo Trump-Juncker | la Francia frena | “servono

La TREGUA sui dazi fa felice Berlino (e i colossi auto tedeschi). Ma Parigi gela l'intesa : "Servono chiarimenti" : Chi abbia provato il maggiore sollievo all'annuncio di una "nuova fase" senza più dazi (automobili incluse) nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea lo si può dedurre, senza troppi sforzi, dalla giornata in borsa: a Francoforte i titoli delle case automobilistiche tedesche Bmw e Volkswagen hanno iniziato la seduta in forte rialzo. Volkswagen ha subito guadagnato il 3,43%, Bmw il 4% per poi attestarsi scendere ...

La TREGUA sui dazi tra Usa e Ue fa partire in rialzo le borse europee. Bene Fca dopo il crollo : La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento.Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale. "Oggi è un grande ...

Commercio e dazi - raggiunta la TREGUA tra UE e USA : La tanto sperata tregua tra UE e Trump sulla questione dazi è finalmente arrivata. Tra le due sponde dell'Atlantico è stato ricucito in parte lo strappo sul Commercio, raggiungendo un accordo per regolare i reciproci rapporti. Il presidente UE ha ottenuto una apertura (specie sui temutissimi dazi sulle auto), Trump dal canto “incassa” dall’Unione europea una serie di garanzie. Bruxelles infatti si impegna a ridurre i dazi industriali (in ...

Trump e Juncker annunciano una TREGUA sui dazi. Il presidente Usa : "Inizia una nuova fase" : Un annuncio inaspettato, che sa di tregua e segna - almeno per il momento - l'arresto di una potenziale guerra commerciale che si intravedeva all'orizzonte. Al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker, Trump ha annunciato l'inizio di "una nuova fase" nella relazione tra Usa e Unione europea.Il presidente degli Stati Uniti, che solo fino a poche ore prima prima sembrava intenzionato a imporre dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dai ...

