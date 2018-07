Tre nuovi casi di legionella a Bresso | il bilancio dei contagiati sale a 27 persone 

CALENDARIO SERIE A 2018-2019 - SORTEGGIO / STreaming video e diretta tv : il tabellone e i nuovi allenatori : diretta CALENDARIO SERIE A 2018-2019, info Streaming video e tv: finalmente viene svelato il percorso delle 20 squadre che prenderanno il via nella stagione, le date e le soste del torneo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:51:00 GMT)

Juventus-Milan - i dettagli della maxi operazione : in Tre cambiano maglia e poTrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Nuovi cosmetici Fortnite scovati nel datamine - cosa poTrebbe riservare la patch 5.1.0? : Il successo di Fortnite non è di certo una mera casualità: il Battle Royale targato Epic Games è riuscito a ottenere un consenso tanto elevato grazie a una pianificazione certosina da parte degli sviluppatori, che hanno foraggiato (e continuano a farlo) la community con contenuti sempre freschi e che spingono a macinare ore e ore all'interno del coloratissimo mondo di gioco. Una fucina di idee che non smette di produrre novità: questo è ...

Estate : Bibione non dà Tregua all'abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ”Il contrasto all’abusivismo commerciale – evidenzia Pasqualino Codognotto sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione - è costante e quotidiano, per questo va il mio ringraziamento alle forze dell’ordine. Il fenomeno, com'è noto, ricorre tutte le estati e co

Estate : Bibione non dà Tregua all'abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In spiaggia, l'azione prevalente è finalizzata alla prevenzione della presenza dei venditori, mediante un passaggio continuo degli agenti in uniforme tra le file degli ombrelloni (il cosiddetto servizio steward). Questi i numeri la realtà dell'abusivismo commerciale a Bi

Estate : Bibione non dà Tregua all'abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - Non ha tregua la lotta all’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Bibione (Venezia) con la polizia locale che ha operato negli ultimi giorni diversi sequestri di oggetti pronti per essere messi in vendita. Quest'anno la Giunta comunale ha autorizzato l'assunzione di

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Non ha tregua la lotta all’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Bibione (Venezia) con la polizia locale che ha operato negli ultimi giorni diversi sequestri di oggetti pronti per essere messi in vendita.Quest’anno la Giunta comunale ha autorizzato l’assunzione di 15 agenti di Polizia locale con un contratto semestrale per un totale di 90 mensilità; pertanto rispetto al 2017, quando erano ...

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In spiaggia, l’azione prevalente è finalizzata alla prevenzione della presenza dei venditori, mediante un passaggio continuo degli agenti in uniforme tra le file degli ombrelloni (il cosiddetto servizio steward). Questi i numeri la realtà dell’abusivismo commerciale a Bibione: accertate nel 2017, 157 oggetti contraffatti, sequestrati penalmente; 345 sequestri amministrativi a carico di ignoti ...

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il contrasto all’abusivismo commerciale ‘ evidenzia Pasqualino Codognotto sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione – è costante e quotidiano, per questo va il mio ringraziamento alle forze dell’ordine. Il fenomeno, com’è noto, ricorre tutte le estati e coinvolge ogni località balneare italiana. Prendo altresì atto, con favore, che le risorse destinate ...

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Non ha tregua la lotta all’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Bibione (Venezia) con la polizia locale che ha operato negli ultimi giorni diversi sequestri di oggetti pronti per essere messi in vendita.Quest’anno la Giunta comunale ha autorizzato l’assunzione di 15 agenti di Polizia locale con un contratto semestrale per un totale di 90 mensilità; pertanto rispetto al 2017, quando ...

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In spiaggia, l’azione prevalente è finalizzata alla prevenzione della presenza dei venditori, mediante un passaggio continuo degli agenti in uniforme tra le file degli ombrelloni (il cosiddetto servizio steward). Questi i numeri la realtà dell’abusivismo commerciale a Bibione: accertate nel 2017, 157 oggetti contraffatti, sequestrati penalmente; 345 sequestri amministrativi a carico di ...

Estate : Bibione non dà Tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il contrasto all’abusivismo commerciale ‘ evidenzia Pasqualino Codognotto sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione – è costante e quotidiano, per questo va il mio ringraziamento alle forze dell’ordine. Il fenomeno, com’è noto, ricorre tutte le estati e coinvolge ogni località balneare italiana. Prendo altresì atto, con favore, che le risorse ...

Diretta/ Fiorentina Venezia sTreaming video e tv : formazioni - quote e orario. I nuovi veneti : Diretta Fiorentina Venezia, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i viola giocano contro i lagunari, che ripartono dalla Serie B(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:58:00 GMT)

Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì poTrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming : Fino al 2 settembre 2018 i nuovi e i già clienti Wind avranno la possibilità di acquistare in un’unica soluzione un nuovo smartphone con importanti sconti L'articolo Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming proviene da TuttoAndroid.