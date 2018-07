Trasporto aereo | Enac a compagnie | potenziare misure sicurezza e regolarità

Trasporto aereo : Enac proroga a 31/7 autorizzazione a Cabo Verde Airlines : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – L’Enac proroga a Cabo Verde Airlines la proroga dell’autorizzazione ad operare sullo scalo di Milano Malpensa fino al 31 luglio prossimo. Lo comunica l’ente nazionale dell’aviazione civile, all’esito dei contatti con l’Autorità per l’aviazione civile di Capo Verde e della riunione odierna con il rappresentante in Italia della compagnia. Si tratta, pertanto, di una ...

Trasporto aereo : Enac revoca autorizzazione a Cabo Verde Airlines : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – In considerazione delle cancellazioni di voli disposte nei giorni scorsi dalla compagnia Cabo Verde Airlines, che hanno determinato disagi a centinaia di passeggeri con voli programmati verso Capo Verde, l’Enac ha revocato le autorizzazioni al vettore per operare sugli scali nazionali. Lo comunica l’ente nazionale dell’aviazione civile che ha chiesto alla compagnia capoverdiana di avere una ...

Trasporto aereo - Enav : il 21 luglio voli regolari : Roma, 17 lug., askanews, - Enav, l'ente nazionale di assistenza al volo, informa che tutti scioperi nazionali e locali programmati per sabato 21 luglio sono stati revocati. Pertanto i servizi alla ...

Trasporto aereo - Ue preoccupata per continui ritardi dei voli : Le preoccupazioni per i continui ritardi nel Trasporto aereo nei cieli continentali, espresse nel mese di giugno da Assaeroporti in rappresentanza di tutti di scali nazionali e oggetto di una nota ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicepresidente Ecac (2) : (AdnKronos) – Sempre nell’ambito delle facilitation, rientra, inoltre, per Quaranta il coordinamento delle disposizioni relative alle persone a mobilità ridotta in tutti gli Stati membri dell’Ecac, della banca dati relativa ai reclami e, più in generale, di tutte le forme di tutela degli utenti del settore che hanno disabilità o mobilità ridotta. Sia le misure armonizzate di Security, sia quelle di Facilitation alle frontiere ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicepresidente Ecac (3) : (AdnKronos) – L’Assemblea si è svolta alla presenza dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei 44 Stati membri, e ha registrato la partecipazione, tra gli altri, anche dei rappresentanti dell’Icao, delle associazioni internazionali regionali consorelle Ecac, dell’Unione Europea, di Eurocontrol (Agenzia intergovernativa per la navigazione aerea europea), dell’Easa (Agenzia Europea per la Sicurezza ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicepresidente Ecac : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, è stato confermato vicepresidente dell’Ecac, European Civil Aviation Conference, organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri e che fa parte dell’Icao (International Civil Aviation Organization). Ad annunciarlo, in una nota, è l’Enac nel sottolineare che la conferma dell’incarico a Quaranta, svolto a ...

Trasporto aereo : Iata - a maggio traffico +6 - 1% su anno : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – traffico aereo ancora in crescita nel mese di maggio. Secondo i dati riportati oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo, il traffico passeggeri globale (misurato in rpks, revenue passenger kilometers) è cresciuto del 6,1% rispetto al maggio 2017, con un leggero aumento rispetto all’incremento annuo del 6% che si era registrato nel precedente mese di aprile. La capacità è ...

Trasporto aereo : da oggi biglietti Ernest acquistabili con Amazon pay : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – A partire da oggi tutti i biglietti aerei di Ernest Airlines potranno essere acquistati tramite cellulare, tablet o Pc usando Amazon Pay come strumento di pagamento. “I nostri clienti godranno della stessa esperienza di acquisto familiare e affidabile, già utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Tutto ciò di cui avranno bisogno è semplicemente un account Amazon per prenotare in pochi secondi e in ...

Da SITA una una rete blockchain integrata per il mondo del Trasporto aereo : Le compagnie aeree di tutto il mondo avranno presto a disposizione una infrastruttura tecnologica comune per testare le possibilità di integrazione delle tecnologie blockchain nei propri processi. SITA , la technology company che ...

Trasporto aereo - sciopero controllori volo rinviato al 20 luglio : Teleborsa, - Lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo, è stato differito al 20 luglio. Lo annuncia con una nota il MIT spiegando che si è giunti a tale decisione "grazie ...