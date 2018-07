Trapela gameplay di FIFA 19 | video di 10 minuti mostra nuovo menu e grafica

optimaitalia

: Trapela gameplay di #FIFA19, vediamolo in azione in un video di 10 minuti - OptiMagazine : Trapela gameplay di #FIFA19, vediamolo in azione in un video di 10 minuti -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Oggi èto in rete ildi19. Ilè stato pubblicato sul subreddit didall'utente WhadaFack. Durante ilvengonoti i primi 10di una finale di Europa League. Subito si nota ilper il calcio d'inizio standard che appare molto più pulito rispetto a18. Inoltre sono state introdotte anche nuove opzioni sempre per il calcio d'inizio, tra cui "house rules" e "best of series", che si presentato come delle nuove “impostazioni di vantaggio” confermando così un notevole aumento della modalità di kick-off.Inoltre è possibile scegliere anche di giocare una partita da titolare in Champions League o Europa League, ma l'utente può anche partecipare alla finale di Europa League. Inoltre è stato introdotto unsistema tattico ed è prevista anche una partita tra Manchester City e Manchester United.Vi ricordiamo che19 ha ...