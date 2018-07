Tranquilli | il Governo ha vita breve La previsione di Berlusconi

Governo - Cantone risponde a Conte : “Io sotto attacco? Sono Tranquillissimo - il mio incarico scade nel 2020” : “Se mi sento sotto attacco dopo le parole del premier Conte sull’Anac? Mi sento tranquillissimo, non voglio fare polemica”. Il giorno dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone risponde così a chi gli chiede un commento su questa frase del premier: “Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i ...

S&P Tranquillizza : "Con il nuovo governo no effetti immediati sul rating" : MILANO - Il rating sovrano dell'Italia non è a rischio downgrade dopo l'insedimento del nuovo governo retto da una maggioranza M5s-Lega. Lo sottolinea l'agenzia Standard & Poor's in una nota. 'La ...

"Eleganti - sorridenti - democratici". Salvini alla parata del 2 giugno Tranquillizza sul governo Conte : "Cosa dico a chi ha paura di questo governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un po' di sana e robusta opposizione non sia Contento...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.La formazione del nuovo governo, che ieri ha ...

Governo - senza Savona ministro possiamo stare Tranquilli sulla tenuta dell’euro? : Per iniziare è molto importante chiarire la figura e le posizioni dell’ormai ex ministro designato da M5S e Lega. Paolo Savona oggi viene considerato un uomo anti-establishment e anti-europeista, in realtà dopo aver compiuto studi di ricerca al MIT di Boston con Franco Modigliani (Premio Nobel per l’economia) inizia la sua carriera in Banca d’Italia nel 1961 dove raggiungerà il grado di direttore. Successivamente a Banca d’Italia è stato ...