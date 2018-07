ilfoglio

: ? ?? ? #freedomchooseyourbest ? #manvocal ? ???? ??? : #?????????????????????? ?? ?il silenzio che ti fa mia! Il nome suo ne… - dubukingchicken : ? ?? ? #freedomchooseyourbest ? #manvocal ? ???? ??? : #?????????????????????? ?? ?il silenzio che ti fa mia! Il nome suo ne… - OReiDaLua : 'Il nome mio nessun saprà! No, no... Dilegua, o notte! Tramontate, stelle... All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!!' - naranu_daremo : Tramontate, stelle! -

(Di giovedì 26 luglio 2018) La stella di Donald Trump sulla Walk of fame è stata distrutta per la seconda volta in meno di due anni. Il responsabile ha nascosto un piccone in una custodia da chitarra e poi lo ha usato per rompere la mattonella. L'attrezzo è stato abbandonato vicino la stella completamente distrutta come il nom