Tragedia sul lavoro | muore un operaio

“Correte - presto”. Tragedia sulla nota spiaggia italiana. Inutile ogni soccorso : Forse il caldo. Forse semplicemente il destino. Resta l’ennesima Tragedia sulle spiagge italiane in un’estate 2018 drammatica. Teatro della Tragedia, ancora una volta, la popolarissima Gabicce mare. Terra di fiesta, divertimento e follie. Succede tutto in pochi secondi. Un uomo, un turista piemontese 78enne in vacanza con la famiglia, si è improvvisamente accasciato sulla battigia. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai bagnini di ...

Ancora una Tragedia sulle strade italiane. Schianto tremendo : Davide muore a 31 anni : Ancora sangue sulle strade italiane e Ancora una giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamava Davide Bordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso. Davide era di Cittadella, Padova, e per ...

“Maledetto”. Tragedia sulla strada : investito da un pirata. Chi è la vittima : investito e ucciso da un’auto pirata. È questa la tragica morte avvenuta intorno alle 4,30 di domenica 22 luglio a Sezze, lungo il tratto urbano della 156 dei Monti Lepini, che nella zona dello Scalo diventa via Campania. In particolare, all’altezza del chilometro 44 della Regionale, un 19enne originario della Guinea Conakry (in Italia con un regolare permesso di soggiorno) stava tornando in bicicletta da Latina e, ...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per mille metri/ Ultime notizie : la Tragedia sulla Scala Jordan : Cervino, morti due alpinisti precipitati per mille metri. La tragedia è avvenuta sulla Scala Jordan, la scaletta che facilita il superamento di un tratto di parete strapiombante.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Tragedia sulla statale - padre e figlia di 4 anni muoiono in un incidente : Terribile incidente stradale questa mattina alle porte di Foggia. Un uomo e la figlia di 4 anni sono morti lungo la statale 673 all'altezza dell'ex Zulli Ceramiche. Grave la madre, una donna di 36 anni, sbalzata fuori...

Morta a 24 anni dopo una cena. Cosa si è scoperto sul ristorante. Nuovi dettagli sulla Tragedia di Chiara : Non era la prima volta che Chiara cenava in quel ristorante. Ma nessuno poteva immaginare che una serata con gli amici potesse trasformarsi in tragedia. Invece sarebbe Morta a causa di uno choc anafilattico, Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa) deceduta due giorni fa a seguito di una grave reazione allergica dopo aver cenato in un locale. Chiara, scrive AdnKronos, assieme al fidanzato e a due amici, era andata a cena in un ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - Tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Usa il compressore dell’aria sul fondoschiena dell’amico - scherzo finisce in Tragedia : L'uomo è morto e il colpevole è stato arrestato per omicidio dalla polizia. Lavorava insieme alla vittima in una officina meccanica e ha pensato di fargli uno scherzo durante la pausa pranzo ma il gioco si è rivelato letale.Continua a leggere

Tragedia al lago di Pilato - escursionista scivola e cade in un dirupo dopo un volo di 60 metri : morto sul colpo : Un uomo di 55 anni è morto durante un'escursione al lago di Pilato. Lungo la strada che conduce al luogo molto amato dagli escursionisti, il 55enne sarebbe scivolato - per cause ancora da accertare - ed è morto dopo un volo di oltre 60 metri. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

Tragedia sulla strada italiana : Antonino è morto mentre faceva il suo lavoro. Lascia la moglie e due figli : Ancora sangue sulle strade italiane. La vittima è Antonino Modica, 55 anni, appuntato scelto dei carabinieri. È morto venerdì 13 luglio 2018 pomeriggio. Era accorso con una pattuglia della stazione carabinieri di Arquà Polesine (Rovigo) dopo la segnalazione di un’autocisterna che, per un guasto, stava sversando liquido sulla carreggiata, è stato travolto da un mezzo pesante ed è morto. È accaduto attorno alle 18.30 in Transpolesana, lungo ...

Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano - morto operaio : Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio Continua a leggere L'articolo Tragedia sul lavoro in un pastificio nel Napoletano, morto operaio proviene da NewsGo.

Tragedia a Roccadaspide - pescatore stroncato da malore sul fiume Calore : Approfondimenti Dramma a Pastena, anziano stroncato da un infarto in strada 13 maggio 2018 Tragedia, oggi pomeriggio, nei pressi del fiume Calore , dove un anziano pescatore di Castel San Lorenzo è ...

Stava facendo il bagno - poi la Tragedia. Lacrime sulla bella spiaggia italiana : Un altro dramma in una spiaggia italiana. Un’altra vacanza trasformata in tragedia. Siamo nel sud della Puglia, nel Salento. Un uomo, originario di Cabiate, in provincia di Como, si trovava in vacanza con la moglie quando, mentre Stava facendo un bagno in località Fontanelle, lungo la litoranea di Torre San Giovanni, a Ugento, Lecce, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti avrebbero notato che l’uomo galleggiava con il volto riverso con in ...

Morto sul lavoro giovane operaio : Tragedia ad Avenza - Foto : Carrara - tragedia a Carrara. Ancora una morte sul lavoro, ancora il marmo. È successo stamani nel deposito marmi Fc Autogru Srl di viale Zaccagna nella frazione di Avenza. La vittima è un giovane ...