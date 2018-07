Traffico rifiuti in Lombardia | 9 arresti e oltre 2 milioni sequestrati

Traffico illecito di rifiuti - nove arresti nel Milanese : sequestrati impianti di riciclo : nove arresti, 12 denunciati, oltre 2 milioni di euro e 9 impianti di riciclo sequestrati: questo il bilancio della grossa operazione dei carabinieri forestali di Milano, Pavia e Lodi. I militari ...

Milano : Traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di questa mattina. L’attività, coordinata dalla Dda di Milano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di ...

