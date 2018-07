Traffico illecito di rifiuti | nove arresti nel Milanese | sequestrati impianti di riciclo

Milano : Traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln (2) : (AdnKronos) - Sequestrati nove siti tra impianti ed aree destinate al trattamento rifiuti, in provincia di Milano e dodici automezzi utilizzati per realizzare le condotte illecite. Sui conti correnti delle società è stato disposto il sequestro di 2,1 milioni di euro, ritenuti illecito profitto dell’

Milano : Traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E' il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di ques

Milano : Traffico illecito di rifiuti - 9 arresti e sequestri per oltre 2mln : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Nove arresti, dodici denunce e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E’ il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia, con il supporto dei militari dei comandi provinciali di Milano e Lodi, in corso dalle prime ore di questa mattina. L’attività, coordinata dalla Dda di Milano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di ...

Traffico illecito di rifiuti in Lombardia - arrestate nove persone per associazione a delinquere : sequestrati nove impianti : nove persone sono state arrestate dai carabinieri della Forestale dei gruppi di Milano e Pavia per associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti, alla creazione di discariche abusive, alla frode in commercio e falso nelle pubbliche registrazioni. I militari, coordinati dalla Dda di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano nei confronti di italiani incensurati (sette in carcere e ...

Severino Antinori prosciolto dall’accusa di Traffico illecito di ovociti dal gup : Nessun traffico illecito di ovociti da parte del ginecologo Severino Antinori, che oggi è stato prosciolto a Milano dall’accusa di essere il capo di un’associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita e di cui avrebbero fatto parte anche altri coimputati, anche loro assolti. Come riporta l’Ansa il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati ...

Armi : scoperto Traffico illecito dalla Polonia - 92 sequestri - 78 denunce : Una persona di Rimini deteneva in casa illegalmente 15 fucili ad aria compressa senza denuncia ed aveva un poligono di tiro in giardino - Sono partite da Enna, in Sicilia, le indagini che hanno ...

Enna - scoperto Traffico illecito di armi/ Video - Operazione Lethal Weapon : acquisti online dalla Polonia : Enna, scoperto traffico illecito di armi acquistate online dalla Polonia: denunciate 78 persone nell'ambito dell'Operazione Lethal Weapon. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:52:00 GMT)