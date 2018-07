Tour | volata vincente di Demare Thomas saldamente in giallo

Tour de France - Démare vince in volata la 18esima tappa. Thomas sempre in giallo : volata doveva essere e volata è stata, alla fine della Trie sur Baise-Pau. Ha vinto il Francese Démare, che pure nelle scorse tappe di salita aveva rischiato di finire fuori tempo massimo ma aveva ten

Tour : 18/a tappa - vince Demare in volata : ANSA, - ROMA, 26 LUG - Il francese Arnaud Demare, Groupama-Fdj, ha vinto la diciottesima tappa del 105/o Tour de France, la Trie sur Baise-Pau, di 171 chilometri. Demare ha battuto in volata il ...

Tour de France 2018 : trionfo in volata per Arnaud Démare - quinta piazza per Sonny Colbrelli : Giornata interlocutoria prima del gran finale: è andata in scena oggi la diciottesima tappa al Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau che si sono conclusi in volata. Torna alla vittoria la Francia, torna a vincere Arnaud Démare: la FDJ, con un Guarnieri eccezionale, lancia al meglio il proprio velocista che non sbaglia negli ultimi 200 metri. Nessun problema dunque per la Maglia Gialla Geraint Thomas: il gallese della Sky dovrà ...

Tour de France – Demare si prende la volata di Pau - splendida vittoria del francese della Groupama : E’ Arnaud Demare il vincitore della 18ª tappa del Tour de France 2018 Dopo le fatiche di ieri sul Col du Portet, i ciclisti in gara al Tour de France hanno affrontato oggi 171km pianeggianti, senza troppi colpi di scena. A decretare il vincitore di tappa è stata una volata finale, con i velocisti a sfidarsi nei metri finale. Sagan, nonostante gli acciacchi della caduta di ieri è riuscito a stare con i migliori, senza però lottare ...

Tour - Cort facile in volata. Pozzovivo chiude 6° : Doveva essere una giornata di fughe...e fuga è stata. Alla fine a fare festa è il danese Magnus Cort Nielsen, 25 anni, che nello sprint a tre non ha difficoltà a superare lo spagnolo Ion Izagirre, 2°, ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : gran vittoria in volata di Peter Sagan! Battuti Kristoff e Demare : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.30.

Tour de France - gesto vergognoso di Gaviria in volata : tremenda testata sferrata a Greipel a 70 km/h [VIDEO] : Durante la volata dell’ottava tappa del Tour de France, Fernando Gaviria si è reso protagonista di un gesto che potrebbe costargli carissimo Dylan Groenewegen concede il bis, vincendo anche ad Amiens. Dopo essersi messo in tasca la settima tappa del Tour de France, l’olandese si prende anche l’ottava battendo in volata Greipel e Gaviria, a sua volta protagonista di un brutto gesto che potrebbe costargli davvero ...

Tour de France 2018 - ottava tappa : Dylan Groenewegen trova il bis in volata! Battuti Greipel e Gaviria : Altra volata per il Tour de France 2018, alla vigilia dell’attesissima svolta per la tappa del pavé. L’ottava frazione, quella sempre particolare visto che svolta nel 14 luglio, giorno della festa nazionale Francese, partita da Dreux e giunta dopo 181 chilometri in quel di Amiens Métropole è stata vinta da Dylan Groenewgen: l’olandese della LottoNL-Jumbo trova una fantastica doppietta, oggi grazie ad una strepitosa rimonta. ...

Tour de France – Pazzesco Groenewegen! Volata super sul traguardo di Amiens : l’olandese firma il bis : Dylan Groenewegen taglia per primo il traguardo di Amiens: il ciclista olandese firma il bis dopo il successo di ieri con un’altra strepitosa Volata finale Dopo la strepitosa vittoria di Dylan Groenewegen nella tappa di ieri, quest’oggi prende il via l’ottavo appuntamento del Tour de France 2018. Il tracciato che si snoda per 181 km da Dreux ad Amiens è ancora una volta prevalentemente pianeggiante, fatta eccezione per i ...

Tour de France 2018 - ottava tappa Dreux-Amiens Métropole : nuova sfida in volata tra Sagan e Gaviria : Saranno ancora i velocisti gli attesi protagonisti dell’ottava tappa del Tour de France 2018. Il percorso odierno prevede 181 km da Dreux ad Amiens Métropole, senza particolari difficoltà altimetriche e sulla carta vedremo una nuova sfida allo sprint. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti dell’ottava tappa del Tour de France. Percorso Nella prima parte di corsa si affronteranno due GPM di quarta categoria: al km 32 la Côte ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata la settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France 2018 : le pagelle della settima tappa. Groenewegen domina la volata - Gaviria e Sagan ancora tra i primi - Kristoff sbaglia i tempi : Dylan Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint nella settima tappa del Tour de France 2018. Il corridore olandese ha battuto Fernando Gaviria e Peter Sagan sul traguardo di Chartres. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della settima tappa. pagelle settima TAPPA Tour DE France Dylan Groenewegen 10: una volata davvero dominata dal 25enne di Amsterdam, che torna alla vittoria al Tour dopo quella sui Campi ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata. La classifica dopo la settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France 2018 - settima tappa : Dylan Groenewegen pazzesco in volata - battuti Gaviria e Sagan : Si torna a disputare una volata di gruppo al Tour de France 2018: nella settima tappa, la più lunga di tutta la Grande Boucle, da Fougères a Chartres (231 chilometri), non viene rispettato il pronostico. A vincere, forse anche un po’ a sorpresa, è un mostruoso Dylan Groenewegen: l’olandese della LottoNL-Jumbo spara la sua cartuccia alla grande con uno sprint sontuoso. battuti addirittura per distacco i rivali più attesi: Gaviria e ...