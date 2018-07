Tour de France | Thomas e Froome | due grossi rischi tra tifosi e gendarmi

Tour de France - Nibali operato nei prossimi giorni : Corsa contro il tempo per i Mondiali. L'intervento alla vertebra rimasta schiacciata nella caduta Tour de France 2018, oggi tappa 18. Orari tv, percorso e favoriti

Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata durante il Tour de France : Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata la scorsa settimana al Tour de France. L’intervento chirurgico dovrebbe essere effettuato lunedì prossimo in Italia nel tentativo di abbreviare i tempi di guarigione della decima vertebra toracica, lesionata nella caduta provocata da un tifoso lungo la salita dell’Alpe d’Huez, lo scorso giovedì ...

Tour de France 2018 : percorso 21^ tappa con passerella finale a Parigi : Gli Champs-Élysées si apprestano ad accogliere i corridori del Tour de France. La conclusione della Grande Boucle sarà, come di consueto, a Parigi. La 21ª tappa, che partirà da Houilles, sarà una sorta di passerella per la Maglia Gialla, nonché per coloro che saranno riusciti a conquistare le altre assegnate al miglior scalatore, sprinter e giovane. Nonostante tutto, nel finale della frazione ci sarà battaglia per aggiudicarsi il successo di ...

Tour de France – Velocisti in azione - Sagan acciaccato : favoriti e percorso della 18ª tappa : Maxi fuga o volata finale: la 18ª tappa del Tour de France per Velocisti da Trie-sur-Baïse a Pau E’ ancora Geraint Thomas il leader della classifica generale del Tour de France. Dopo la vittoria di ieri di Quintana sul Col du Portet, i ciclisti si preparano ad una tappa prevalentemente pianeggiante, adatta ai Velocisti. I corridori dovranno affrontare 171km da Trie-sur-Baïse a Pau: è difficile fare previsioni per la frazione odierna. ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Trie-sur-Baïse-Pau. Occasione per Peter Sagan o sarà ancora fuga? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau. Dopo due tapponi di montagna sui Pirenei, si torna in pianura per una frazione adatta ai velocisti, con gli uomini di classifica che potranno rifiatare prima del gran finale di questa edizione. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante, con la Côte d’Anos (2,1 Km al 4,6%) posta a 20 km dal traguardo che ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Thomas è più forte di me - l’obiettivo è portarlo in giallo a Parigi” : Una giornata da dimenticare per Chris Froome. Prima alcuni segnali di difficoltà in vetta al Col de Portet, con la seconda piazza in classifica generale persa ai danni di Tom Dumoulin, poi l’incredibile imprevisto con un uomo della Gendarmeria (clicca qui per il video). Il britannico comunque ammette la sconfitta e, soprattutto, rende chiare le gerarchie per quanto riguarda il Team Sky. “È stata una giornata difficile, molto intensa, ma ...

Scintille al Tour de France – Greipel attacca - Demare risponde : “ti pensavo più intelligente” : Scintille tra Greipel e Demare al Tour de France 2018: il tedesco della lotto punta il dito contro il suo collega della Groupama, ecco perchè Un Tour de France ricco di colpi di scena, polemiche e critiche. L’edizione 2018 della Grande Boucle non sta riscuotendo un enorme successo ed è sempre nell’occhio del ciclone. Dai fischi a Froome alla caduta di Nibali, passando per le proteste di contadini e la distrazione della ...

Tour de France – Caduta Sagan - il racconto di Peter : “sono finito nel bosco - ecco cosa è successo” [GALLERY] : Peter Sagan tra ferite e acciacchi dopo la Caduta nella 17ª tappa: il racconto dello slovacco della Bora 17ª tappa da dimenticare per Peter Sagan al Tour de France: l’attuale maglia verde della Grande Boucle è stata protagonista di una terribile Caduta. Lo slovacco, campione del mondo, è apparso acciaccato al traguardo del Col du Portet, con la divisa strappata, sangue in tutto il corpo e zoppicante. Si è temuto che Sagan potesse ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....