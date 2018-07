Tour de France 2018 | 18ma tappa Trie-sur-Baïse-Pau | tornano in scena i velocisti | ma

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (26 luglio) : Trie-sur-Baïse-Pau. Orario - altimetria e come vederla in tv : Tornano le volate al Tour de France 2018: dopo il primo assaggio di Pirenei, in vista del gran finale, c’è una diciottesima frazione molto tranquilla per il gruppo. 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau: l’occasione perfetta per i velocisti rimasti in corsa per mettere il proprio sigillo su questa Grande Boucle. Attenzione però anche ai colpi di mano, perché ai -20 km è presente la Côte d’Anos (2,1 Km al 4,6%), su cui qualche finisseur potrebbe ...

Tour de France 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 17 : Vince Quintana, che rimonta e si porta al quinto posto, prima di Bardet, in crisi. In difficoltà anche Froome, che perde 52'' da Thomas, sempre più leader del Team Sky e della corsa Tour de France ...

Tour de France - Froome scambiato per tifoso dalla polizia : ROMA - Disavventura per Chris Froome al termine della tappa odierna del Tour de France : il ciclista britannico mentre scendeva con un addetto alla sicurezza del Team Sky dal Col du Portet per ...

Tour de France 2018 - Peter Sagan sta bene dopo la caduta : “Non mi sono rotto nulla - posso proseguire” : Sospiro di sollievo per Peter Sagan che oggi è caduto al Tour de France. Il Campione del Mondo si è procurato diverse escoriazioni, è arrivato al traguardo con la maglia verde a brandelli ma fortunatamente non si è rotto nulla. Lo slovacco potrà proseguire la Grande Boucle e non è costretto al ritiro nonostante la botta. Lo scivolone durante la 17esima tappa sui Pirenei ha generato soltanto un po’ di spavento ma la marcia del leader della ...

Tour de France - Quintana domina sul Col de Portet e vince la 17ª tappa : SAINT LARY SOULAN - Nairo Quintana ha vinto oggi la diciassettesima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France , la Bagneres de Luchon-Saint Lary Soulan, di 65 chilometri. Frazione corta ma ...

Tour de France 2018 : gerarchie ben definite ora nel Team Sky. Froome dovrà accontentarsi del podio? : Geraint Thomas verso la conquista del Tour de France, Chris Froome ormai rassegnato alla lotta per il podio. Questa è probabilmente la notizia più importante emersa nella tappa odierna alla Grande Boucle: il gallese si è letteralmente scatenato sul Col du Portet, ha risposto agli attacchi di Tom Dumoulin e Primoz Roglic, ha affondato nel finale e ha rafforzato la maglia gialla; il keniano bianco è invece andato in sofferenza negli ultimi quattro ...