Tornano i tutor sulle strade percorse dai vacanzieri | da venerdì controlli su 22 tratte

Autostrade - Tornano i Tutor : al via per l'esodo in 22 tratte : ROMA - tornano i Tutor sulle Autostrade italiane: con l'esodo estivo, saranno ripristinati i controlli della velocità media, dopo che tre mesi e mezzo fa la Corte d'Appello di Roma ha 'spento' il ...

Autostrade - Tornano i Tutor : al via per l'esodo in 22 tratte : Il nuovo sistema è stato presentato dalla polizia stradale. Era stato bloccato tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione a una ditta, la quale reclamava l'originalità del brevetto. Tutte le zone interessate. Agosto, "bollino nero" per il traffico le mattine di sabato 4 e...

Tornano i Tutor - in tempo per le vacanze : "Attivi nuovamente" : A luglio i Tutor in autostrada saranno attivi, in tempo per i grandi esodi e controesodi delle vacanze estive degli italiani. Tutor attivi da metà luglio Polizia Stradale e Autostrade...

Tutor spenti - in autostrada Tornano gli autovelox : 108 postazioni fisse in tutta Italia : Il sistema di controllo della velocità in autostrada non funziona più, ma la caccia agli automobilisti che superano i limiti di velocità è sempre aperta: oltre alle postazioni fisse, arrivano anche quelle mobili, pistole laser e altri sistemi di rilevazione di velocità per la Polizia Stradale.Continua a leggere

Tutor spenti sulle autostrade : Tornano gli autovelox/ Ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili : Tutor spenti sulle autostrade: tornano gli autovelox: ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili. Lotta della polstrada contro i furbetti della velocità(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:08:00 GMT)

Da luglio via i tutor in autostrada. Tornano gli autovelox e la doppia pattuglia : Fermato definitivamente il sistema dei tutor in autostrada, spenti e messi da parte per dare spazio a nuovi sistemi che stanno per essere installati. Nel frattempo riprendono a funzionare gli autovelox che contano ad oggi 108 postazioni fisse (qui l’elenco completo) e a cui ne verranno aggiunti altri in versione mobile, specialmente in presenza di cantieri. Probabilmente in molti rimpiangeranno i tutor che potevano, in caso di non ...