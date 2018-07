Torna il Tutor in autostrada | ora si chiama SICVe-PM Ecco i tratti in cui è attivo 

Esodo estivo - domani Tornano i tutor | : Il sistema era stato bloccato tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione a una ditta, la quale reclamava l’originalità del brevetto. Tutte le zone interessate: in Liguria ci sono le tratte tra Albisola e Celle

Autostrade - Tornano i Tutor per l’esodo estivo : ecco i tratti dove entreranno in funzione : Il Tutor era stato bloccato per un periodo di tre mesi da una sentenza che aveva dato ragione alla ditta proprietaria del brevetto Il sistema di rilevazione della velocità sulle Autostrade, conosciuto con il nome di Tutor, era stato disattivato circa tre mesi fa dalla Corte d’appello di Roma che aveva dato ragione alla ditta che deteneva il brevetto, riprodotto successivamente dalla Società Autostrade S.P.A. Ora però, un nuovo sistema di ...

Autostrade - con l'esodo estivo Tornano i tutor : si parte con 22 tratte : Autostrade, con l'esodo estivo tornano i tutor: si parte con 22 tratte Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 luglio il primo giorno da bollino rosso, bollino nero il 4 e 11 ...

Tornano i tutor sulle strade percorse dai vacanzieri : da venerdì controlli su 22 tratte : Tornano i tutor sulle strade dell'esodo estivo. L'attivazione, al via dal 27 luglio, riguarderà 22 tratte ritenute significative dalla Polizia Stradale. La ripresa dei controlli della velocità media sulle principali tratte percorse dai vacanzieri affianca il piano viabilità presentato alla vigilia del primo giorno da "bollino rosso".Introdotto nel 2004 dopo un lavoro di preparazione svolto da Autostrade con la Polizia ...

Nel weekend Torna il Tutor - in Liguria si parte dall’autostrada A10 : Dopo lo stop dei giudici entra in funzione il nuovo software. Da venerdì i controlli scattano anche su A1 e A14 Adriatica

Tutor spenti - in autostrada Tornano gli autovelox : 108 postazioni fisse in tutta Italia : Il sistema di controllo della velocità in autostrada non funziona più, ma la caccia agli automobilisti che superano i limiti di velocità è sempre aperta: oltre alle postazioni fisse, arrivano anche quelle mobili, pistole laser e altri sistemi di rilevazione di velocità per la Polizia Stradale.Continua a leggere

Tutor spenti sulle autostrade : Tornano gli autovelox/ Ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili : Tutor spenti sulle autostrade: tornano gli autovelox: ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili. Lotta della polstrada contro i furbetti della velocità(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:08:00 GMT)