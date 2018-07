Torino | parla il compagno della migrante respinta e morta dopo il parto | “Europa | apri i

Torino - si parla solo di “sfoltire” la rosa : ora tocca a Mazzarri - tifosi increduli : Torino , dopo il patron Urbano Cairo, anche Mazzarri ha parla to del calciomercato granata mandando su tutte le furie i tifosi Pochi giorni fa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parla to del calciomercato granata, rivelando d’aver speso già tanto e di voler incassare in questa seconda fase della sessione estiva. Adesso, un Mazzarri in versione aziendalista, si è unito al coro, parla ndo solo di sfoltire la rosa e non di acquisti ...

Olimpiadi Invernali 2026 - oggi parla il governo poi sceglie il Coni. Milano - Torino o Cortina : chi vincerà? : oggi il Consiglio dei ministri discuterà della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026 . Il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, presenterà le proposte delle tre città in corsa, Milano , Torino e Cortina . Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è improbabile che il governo scelga in prima persona la città da candidare, ma piuttosto indichi la strada da percorre al Coni. Infatti il governo dovrà avvallare ...

Torino-Lione - Chiamparino convoca parlamentari : assenti Lega e M5s. Tensione tra polizia e No Tav in presidio : Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha ...