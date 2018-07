Torino | gli acquisti non arrivano | anzi… nuova cessione in vista!

Bersagliato da lanci di uova perché gay : ennesima aggressione omofoba a Torino : Aggredito e insultato perché gay. Vittima dell'ennesima aggressione omofoba, a Torino, è Davie Betti Balducci, presidente nazionale dell'associazione Diritti e Libertà per l'Italia, L'attivista ...

Bersagliato da lanci di uova perché gay : ennesima aggressione omofoba a Torino : Aggredito e insultato perché gay. Vittima dell'ennesima aggressione omofoba, a Torino, è Davie Betti Balducci, presidente nazionale dell'associazione Diritti e Libertà per l'Italia, L'attivista ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi Invernali 2026 : il 1° agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Torino - assalto ad El Shaarawy : tutti i dettagli dell’affare con la Roma : El Shaarawy potrebbe essere l’innesto tanto atteso da Mazzarri per il suo Torino, il calciatore piace da tempo e con l’arrivo di un esterno a Roma potrebbe partire Torino, contatto con Stephan El Shaarawy. La situazione attorno al Faraone della Roma è molto delicata. Il futuro del calciatore dipende dall’arrivo di Malcom in giallorosso, qualora il brasiliano (o un altro esterno) arrivasse alla corte di Di Francesco, ...

Nuovi concerti di Irama nel 2019 - raddoppiano Roma e Venaria (Torino) : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Irama nel 2019 sono stati annunciati oggi, lunedì 23 luglio. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi sta registrando il tutto esaurito con i primi concerti nei club in programma per il prossimo anno ed annuncia Nuovi eventi. raddoppiano i live attesi a Venaria (Torino) e a Roma. I Nuovi concerti di Irama nel 2019 nelle due città sono così due. Giovedì 28 febbraio e venerdì 8 marzo l'artista è atteso rispettivamente al ...

Torino - Mazzarri sul mercato : “ho i migliori” : “Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato, c’è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. La fine dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti”. E’ un Walter Mazzarri soddisfatto quello che traccia il bilancio del ritiro. “Da allenatore dico che i miei giocatori sono sempre i migliori – sottolinea -. Credo molto nel lavoro e ...

Juventus - i convocati per la tournée negli Usa : Sturaro e Spinazzola restano a Torino : Leonardo Spinazzola nel giorno della presentazione. Getty Images Non c'è Cristiano Ronaldo, come da programma, perché concluderà le vacanze il 30 luglio per riprendere a lavorare alla Continassa con ...

Torino - Mazzarri sul mercato : “ho i migliori” : “Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato, c’è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. La fine dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti”. E’ un Walter Mazzarri soddisfatto quello che traccia il bilancio del ritiro. “Da allenatore dico che i miei giocatori sono sempre i migliori – sottolinea -. Credo molto nel lavoro e ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Torino - Mazzarri sul mercato : “ho i migliori” : “Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato, c’è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. La fine dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti”. E’ un Walter Mazzarri soddisfatto quello che traccia il bilancio del ritiro. “Da allenatore dico che i miei giocatori sono sempre i migliori – sottolinea -. Credo molto nel lavoro e ...

I consigli d'amministrazione di Fca - Ferrari e Cnh riuniti a Torino per la successione di Marchionne : Si riuniscono in queste ore a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. L'amministratore delegato è tuttora in ospedale ...

Olimpiadi 2026 - i Consigli comunali di Torino e Milano approvano le rispettive candidature : di Silvia Caprioglio - Torino e Milano hanno detto sì. I Consigli comunali delle due città hanno approvato una delibera per la candidatura a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il Coni chiedeva ...

Olimpiadi 2026 - consiglio comunale di Torino vota sì : sostegno alla candidatura : Il consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il documento non ha ottenuto però l’unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l’Italia), otto gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le Cinquestelle Daniela Albano e Marina Pollicino. “La maggioranza ...

Cristiano Ronaldo a Torino - tutta la famiglia in bianconero (FOTO) : Presentazioni ufficiali fatte, tra il clamore e la gioia dei tifosi all’Allianz Stadium, ora per Cristiano Ronaldo è il momento di ambientarsi in Italia. CR7 è arrivato a Torino con tutta la famiglia al seguito, anche mamma Maria Dolores e il compagno José Andrade. Sui social i primi scatti privati, ovviamente in bianconero. Al settimo cielo la fidanzata Georgina Rodriguez e il primogenito del calciatore, Cristiano Junior, mentre ...