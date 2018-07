Tommy Hilfiger lancia la linea di abbigliamento “intelligente” | se la indossi accumuli

Hamilton in #WhatsYourDrive : il nuovo episodio Tommy Hilfiger sulla famiglia del pilota di F1 [VIDEO] : Il nuovo episodio Tommy Hilfiger #WhatsYourDrive svela il segreto di Lewis Hamilton: una famiglia pronta ad ispirarlo per affrontare qualsiasi sfida WHAT:Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia Still I Rise, il terzo episodio della mini-serie di documentari #WhatsYourDrive, che svela l’uomo dietro la leggenda britannica delle corse Lewis Hamilton, ambasciatore del brand Tommy Hilfiger. L’ultima release ...

Andrea Iannone è il nuovo ambassador per Tommy Hilfiger : Dopo la sponsorizzazione del team Mercedes di Formula Uno, Tommy Hilfiger presenta il pilota italiano di MotoGP Andrea Iannone come nuovo brand ambassador per Millennials, la collezione di occhiali per la primavera 2018. Leggi: Tommy Hilfiger e Mercedes insieme per colpa di Hamilton] La collezione Millennials – prodotta dal gruppo Safilo – è ispirata alla velocità e al mondo del racing, con un tocco di nostalgia. I modelli base sono ...

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...

Tommy Hilfiger – Hailey Baldwin e Winnie Harlow ambasciatrici globali del brand per la collezione donna [GALLERY] : Tommy Hilfiger annuncia le sue due ambasciatrici globali per la collezione donna: saranno le modelle Hailey Baldwin e Winnie Harlow Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH [Corp. NYSE: PVH],annuncia la modella Hailey Baldwin e la modella e attivista Winnie Harlow come nuovi ambassador del brand per la collezione donna FW18 di Tommy Hilfiger. Nell’ambito delle attività di comunicazione il brand celebra le icone del domani nel mondo della moda, ...

Tommy Hilfiger lancia up cycling capsule collection [GALLERY] : Una capsule collection sostenibile quella di Tommy Hilfiger: ecco up cycling per lui e per lei Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. NYSE: PVH], annuncia la capsule collection sostenibile per la Spring 2018 sia per uomo che per donna progettata utilizzando l’upcycling, il processo di trasformazione dei residui di tessuto rimasti alla fine di un ciclo produttivo stagionale. La collezione sarà disponibile in alcuni negozi Tommy Hilfiger ...