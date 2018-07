Toh | al Madre c’è Thorel Paul e gli ospiti sfilano sotto il Passaggio della Vittoria

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) Un milione e 832mila tessere di mosaico porcellanato e smaltato. Un unicum, un grandioso site specific concepito per Il, il museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli. Così, eclettico artista multimediale franco/napoletano, ha voluto rendere omaggio alla antica tradizione partenopea che risale all’età greco/romana. Installazione permanente spalmata su 150 metri quadrati delche collega il Cortile principale al Cortile delle Sculture. “Se ti avvicini troppo, non vedi l’effetto”, spiega l’artista alla marea di invitati al vernissage del, ispirato alla galleria del Chiatamone, una delle prime grandi opere urbane per dimensioni e soluzioni tecnologiche intraprese del regime fascista.suggerisce poi una full immersion nell’installazione, viverla dal di dentro. Originalissima la sua tecnica: la scomposizione del ...