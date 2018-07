Title sponsor Serie A | accordo con TIM per i prossimi tre anni

Lega A - al via l’assemblea sui diritti tv e il Title sponsor : E' cominciata questo pomeriggio l'assemblea che di Lega che scioglierà i nodi relativi al title sponsor e ai diritti tv non esclusivi di Serie A del prossimo triennio. L'articolo Lega A, al via l’assemblea sui diritti tv e il title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Credem nuovo Title sponsor del campionato di pallavolo maschile : Milano, 19 lug., askanews, - Sarà Credem - Credito Emiliano il nuovo title sponsor del campionato di pallavolo maschile di Serie A. Per le prossime tre stagioni il massimo campionato nazionale ...

MotoGP - Yamaha : Monster è il nuovo Title sponsor : La partnership fornirà a Monster una presenza ancora più forte in MotoGP, l'attività più importante del mondo delle corse in moto. Monster Energy è un marchio molto dinamico ed estremamente attivo in ...

MotoGp – Arrivata l’ufficialità : Monster Title sponsor Yamaha dal 2019 : Adesso è ufficiale: Yamaha ha un nuovo title sponsor. Monster al fianco del team di Iwata dal 2019 Se ne parlava da tempo ormai, ma adesso è Arrivata l’ufficialità: la Yamaha ha detto addio alla Movistar per stringere un accordo con un nuovo sponsor. A partire dalla prossima stagione di MotoGp, la squadra di Iwata avrà il nome di Monster Energy Yamaha MotoGp e, probabilmente, avrà uno stravolgimento nella livrea. Monster è infatti il ...

Lega Serie A - il 19 luglio assemblea sul nuovo Title sponsor : Il 19 luglio la Lega Serie A si riunirà per discutere della questione relativa al title sponsor e dei diritti tv del Campionato Primavera per il triennio 2018-2021. L'articolo Lega Serie A, il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Title sponsor Serie A - Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim : La Serie A a breve avrà un nuovo Title sponsor. Dopo l'addio di Tim, la Lega nelle prossime settimane annuncerà il nuovo accordo di sponsorizzazione L'articolo Title sponsor Serie A, Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BKT è il nuovo Title sponsor del campionato di Serie B : Ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway. L'articolo BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley – La Millenium Savallese annuncia la partnership con Banca Valsabbina - nuovo Title sponsor : Banca Valsabbina è il nuovo title sponsor Millenium: in vista della Serie A1 la Savallese si rinforza Novità importantissima in casa Millenium: la dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale con l’Istituto di credito, che sarà il ”title sponsor” per la stagione 2018-2019. Il nuovo nome ufficiale con cui la Prima Squadra affronterà il campionato di Serie A1 è quindi “Banca ...

Serie A : Tim verso addio 'Title sponsor" : ANSA, - MILANO, 23 MAG - Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una 'rivoluzione digitale' che punta sui contenuti e sulla cosiddetta '...

