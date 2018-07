Tite confermato alla guida del Brasile

Tite confermato CT fino al 2022 - il Brasile pensa già ai Mondiali del Qatar : Nessun fallimento, sebbene in Brasile qualunque risultato che non corrisponda al titolo mondiale [VIDEO] per la selecao viene visto come tale. La Federcalcio brasiliana sceglie la continuita', Tite sara' CT fino ai Mondiali del 2022. La scelta più logica ed il giusto premio per un tecnico che ha rinvigorito i cinque volte campioni del mondo, perseguendo un progetto serio e portandolo avanti con dedizione e competenza. Il Mondiale di Russia ha ...