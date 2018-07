TIM | Di Maio | Al via esame su scorporo rete

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “LegitTIMo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Roma : Di Maio - sgombero Camping River pacifico e legitTIMo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "La polizia locale smentisce alcun tipo di scontro. E' stato uno sgombero pacifico e lo ritengo legittimo". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato sullo sgombero del Camping River questa mattina a Roma.

Dl Dignità : Di Maio - se fissata votazione prossima setTIMana no bisogno fiducia : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Se si fissa una votazione in diretta tv, significa che quel giorno si vota” e “non ci sarà bisogno della fiducia”. A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro sui rider. Lo slittamento alla prossima settimana “è una buona notizia”: “abbiamo dato più respiro al dibattito ...

Manovra - Tria vs Di Maio : "no spese fuori bilancio"/ UlTIMe notizie - vicepremier M5s "no contrapposizioni" : Manovra Economica, Tria 'frena' Di Maio e Salvini 'no spese fuori da vincoli di bilancio'. Ultime notizie, vicepremier M5s 'nessuna contrapposizione'.

Rischio boomerang su Ilva. Per Di Maio gara da rifare - ma il TIMore è non trovare acquirenti : Intransigenza zero. Dopo la lettera con cui l'Anac ha certificato la presenza di alcune irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'Ilva di Taranto, Di Maio è un fiume piena. Chi ha avuto modo di parlare con lui riferisce di una volontà ferrea, che non prevede compromessi: arrivare fino in fondo, costi quel che costi, anche all'annullamento dell'affidamento a Arcelor Mittal. Il principio della legalità sopra ...

