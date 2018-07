romadailynews

: Tidei: non possiamo rischiare chiusura Casa Donne, Campidoglio miope: Roma – “Apprendo con… - romadailynews : Tidei: non possiamo rischiare chiusura Casa Donne, Campidoglio miope: Roma – “Apprendo con… - MLavendetta : @ValenteM5S I vigili di Civitavecchia sono estinti ? Mi dispiace prendermela con voi ragazzi ! Vi ho votato ma non… - Terzobinarioit : Lazio, Tidei (Pd): Raggi si autoassegna meriti su lago #Bracciano per nascondere lavoro non fatto… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma – “Apprendo con sconcerto e profonda tristezza della decisione annunciata dall’assessore al Comune di Roma Castiglione sullainternazionale delle: la revoca immediata della convenzione con ilrappresenta un atto inqualificabile, che mortifica una realta’ imprescindibile per la citta’ di Roma e non solo”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta(Pd). “Esprimo tutta la mia solidarieta’ e vicinanza al direttivo dellae auspico che questo annuncio non si traduca in realta’- aggiunge- se cosi’ fosse, infatti, sarebbe doveroso opporsi. Nondi assistere alladellae far cessare le attivita’ e i servizi che sono stati messi in campo per anni con responsabilita’ e professionalita’”, aggiunge. “È ...