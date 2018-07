The Program film stasera in tv 26 luglio | trama | curiosità | streaming

The PROGRAMM/ Su Rai 3 il film con Ben Foster e Chris O'Dowd (oggi - 26 luglio 2018) : The Program, il film biografico che va in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Ben Foster, Chris O'Dowd, Jesse Plemond e Guillame Carnet, alla regia Stephen Frearsi. (Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Il programma di Deejay On Stage a Riccione e tutti gli ospiti da Benji e Fede a Irama - Alvaro Soler e The Kolors : Oggi è stato comunicato il programma completo di Deejay On Stage a Riccione, ad agosto. Gli eventi, organizzati da Radio Deejay, prevedono le esibizioni di alcuni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati del momento. Tra i presenti, Benji e Fede ed Irama ma anche Ermal Meta, Elodie Di Patrizi e Michele Bravi. Il programma completo della nuova edizione di Deejay On Stage è stato annunciato attraverso i social network di Radio ...

Il film da vedere oggi - giovedì 26 luglio : The Program [PRIMA TV] : Appassionati di ciclismo e pellicole sportive: questa sera, per voi, una prima tv imperdibile! Il film da vedere oggi, 26 luglio, si intitola The program e ripercorre le tappe di Lance Armstrong: i successi, la malattia, la rinascita e la sconfitta di un uomo ossessionato dalla vittoria. film da vedere, 26 luglio: The program, prima tv su Rai 3 The program, pellicola biografica/sportiva che racconta la vita di Lance Armstrong, è il film ...

Programmi TV di stasera - martedì 24 luglio 2018. Su Rai1 The Good Doctor : Freddie Highmore in The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×4 – Scelte difficili: Una donna incinta insiste per far rimuovere al bambino che ha in grembo un tumore. Sia dal punto di vista clinico che da quello legale il caso è molto complesso, l’intervento è altamente rischioso e Shaun dovrà valutare tutte le difficoltà. 1×5 – Soltanto la verità: Shaun segue il caso di un bambino malato di osteosarcoma al ...

"Con i ragazzi per costruire opportunità" - al via programmazione DiCulTher 2018-19 : ... conoscenza e comunicazione della nostra identità culturale in Europa e nel mondo. La serie di iniziative previste è di seguito elencata: La quarta edizione della Settimana delle Culture Digitali con ...

The Royals 3 in chiaro su Rai4 dal 2 luglio ma la programmazione non convince i fan : The Royals 3 finalmente in chiaro ma la programmazione non convince i fan della serie. Come al solito Rai4 promette bene e razzola male e nonostante i grandi annunci alla scorsa presentazione dei palinsesti abbia promesso mare e monti, i fan delle serie tv sanno bene che questo significa ritardi, slittamenti e programmazione inadeguata. L'ennesimo esempio lampante arriva proprio con The Royals 3 i cui episodi ancora inediti in chiaro andranno ...

Programmi TV di stasera - lunedì 2 luglio 2018. Su Rai3 Charlize Theron in «24 Ore» : Stuart Townsend e Charlize Theron in 24 Ore Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Un incontro ravvicinato con Francesco manda Sara in totale confusione. Ambra torna a farsi viva con Andrea e Denis scopre di essere diventato molto popolare tra le ragazze del suo liceo, liceo dove Max decide di ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da stasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

Panic Button al momento non ha in programma una versione Switch di Wolfenstein : The New Order : Originariamente rilasciato lo scorso autunno, Wolfenstein II ha ottenuto il plauso della critica per la sua avvincente storia ambientata nella sua particolare versione storica di un'America occupata dai nazisti e, mentre i possessori di Switch stanno per ricevere il loro primo assaggio della serie alla fine di questa settimana, sembra improbabile l'arrivo di altri titoli della serie sulla piattaforma di Nintendo in futuro.Parlando con GameSpot, ...

SHADOW PROGRAM-PROGRAMMA SEGRETO - IRIS/ Info streaming del film con Donald SuTherland (oggi - 22 giugno 2018) : SHADOW Program, IRIS: stasera in onda il film di George Cosmatos, nel cast Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton e Stephen Lang. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Wwe Money in The Bank 2018 : tutti i match in programma : Grande appuntamento in questo mese di giugno per gli appassionati di wrestling. Non ci sono soltanto i mondiali di calcio da vivere intensamente in questi giorni, ma anche WWE Money in the Bank 2018, lo show che andra' in scena domenica 17 giugno, orario americano. In Italia saranno le prime luci del giorno successivo, ma siamo sicuri che in tanti si incolleranno davanti [VIDEO]al teleschermo per vedere i tanti match che fanno parte della card. ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 giugno 2018. Fabrizio Corona ospite di Giletti - sul 20 al via The Last Kingdom : Fabrizio Corona e Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: I bastardi di Pizzofalcone – Seconda Puntata Fiction di Carlo Carlei del 2016, con Carolina Crescentini, Riccardo Zinna, Gennaro Silvestro, Tosca D’Aquino, Luigi Petrucci, Alessandro Gassmann. Trama: La brillante risoluzione dell’omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare I Bastardi di Pizzofalcone. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane ...

The Americans per la prima volta in chiaro su Rai4 dal 7 giugno : trama e programmazione della serie : Per la prima volta sbarca in chiaro, su Rai4, The Americans, la serie rivelazioni degli ultimi anni tra drama, spionaggio e alta tensione. Sarà proprio la quarta rete Rai ad ospitare i primi episodi della serie tv e per ricordarlo ai fan, sui social, c'è una foto della coppia protagonista, Philip ed Elizabeth Jennings, pronti a rivelare i dettagli della loro perfetta avita americana peccato che in realtà si tratti di due agenti russi del KGB ...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 giugno 2018. Su Rai2 «The Lone Ranger» : The Lone Ranger Rai1, ore 20.35: Pino è Un evento straordinario per un artista mai dimenticato: Pino è, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, in programma nello Stadio San Paolo di Napoli, verrà trasmesso in diretta da Rai1 e Rai Radio2 a partire dalle 20.35. Pino è sarà un’occasione unica per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama ...