The Originals 5×13 | il finale di stagione VIDEO

Il bacio di Klaus e Caroline in The Originals 5 e il promo del finale di serie : Klaus morirà? : Un episodio strappalacrime, emozionante e, soprattutto, che riporta il pubblico a Misty Falls per un ultimo "sempre e per sempre" e il bacio di Caroline e Klaus. I fan hanno atteso questo momento sin dalle riprese di The Originals 5, da quando hanno scoperto che la bella vampire avrebbe fatto capolino a New Orleans per aiutare il suo amato originale e alla fine è così che è andata. Klaus porta la sua famiglia a Mistyc Falls per lasciare Hope ...

Legacies : Il primo trailer dello spin-off di The Originals : Questa è una storia, la nostra storia, sul cercare di essere normali in un mondo che tutto è tranne che normale. L'unica domanda è: saremo i suoi eroi o i suoi nemici?". Tweet

The Vampire Diaries e The Originals al Comic-Con nel trailer di Legacies : anche i figli di Damon ed Elena nello spin off? : Hope Mikaelson ha fatto il suo debutto da "eroina" ma, soprattutto, da protagonista della nuova Legacies lo spin-off di The Originals che ci riporta a The Vampire Diaries e a casa Salvatore. Sarà proprio quella la location scelta per mettere in piedi la scuola per i ragazzi "speciali" come le gemelle di Alaric e la stessa Hope che nel trailer di Lecagies mostrato al Comic-Con spiega di essere nata da un licantropo e un vampiro e di avere ...

The Originals 5 tra il ritorno di Hayley ed un importante matrimonio : Elijah tornerà a combattere? : Dopo tante morti è arrivato il momento di dedicarsi al romanticismo in The Originals 5 e a spezzare il cuore dei fan non è stata la coppia che si prepara ad andare all'altare (in anticipo rispetto a quanto previsto) ma il ritorno di Hayley. La bella Phoebe Tonkin è uscita di scena ormai qualche settimana fa ma i fan hanno finalmente ottenuto quello che volevano, un ultimo saluto tra lei ed Elijah e una rivelazione che nessuno si sarebbe mai ...

The Originals 4 anticipazioni del 18 luglio : due ritorni importanti : The Originals 4 anticipazioni del 18 luglio – Brutte notizie per i fan della serie Tv a tema vampiri, che questa sera potranno ammirare solo un episodio su La5. La messa in onda è prevista inoltre alle 00.05, per la puntata 4×11. “Uno spirito che non sarà piegato” vede il Vuoto aumentare il proprio potere. Ritroveremo inoltre Rebekah, che verrà chiamata da Freya per sconfiggere la minaccia in arrivo. Le anticipazioni di ...

Rivelata la trama dell’ultimo episodio di The Originals 5 : chi morirà nel finale di serie? : The Originals 5 sta ormai andando dritto dritto verso il gran finale che non avrà solo il compito di chiudere un'intensa stagione ma anche un'intera serie. Lo spin off di The Vampire Diaries è stato cancellato ma prima ha dato vita ad un'altra serie, Legacies, incentrata su Hope Mikaelson e i colleghi della scuola dei Salvatore. Secondo i primi rumors, nel nuovo spin off non compariranno i Mikaelson e questo lascia pensare che proprio il ...

Un’altra morte sconvolgente in The Originals 5 : nel finale di serie toccherà ai Mikaelson? : Un'altra morte sconvolgente in The Originals 5 e tutto lascia pensare che non sia finita qua. Lo spin off di The Vampire Diaries è tornato in onda negli Usa dopo quasi un mese di stop e lo ha fatto con un altro episodio al cardiopalma in cui tutto è stato perfetto. La regia affidata a Daniel Gillies si nota specialmente nella profondità dei personaggi e il suo modo di soffermarsi su alcuni aspetti ad altri sfuggiti. Hope continua a combattere ...

In The Originals 4 si avvicina la difficile scelta di Klaus : chi morirà? Anticipazioni 18 luglio : Il gran finale di The Originals 4 è stato rimandato. Salvo cambiamenti e altre novità, l'ultimo episodio slitterà di una settimana e, al contrario di quanto si pensava, dovrebbe andare in onda il 25 luglio prossimo. In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, il pubblico italiano finalmente potrà farsi un'idea proprio con gli episodi in onda oggi e, soprattutto, in onda il 18 luglio prossimo con il grande sacrificio di ...

Estremo sacrificio in The Originals 4 in onda su La5 con un doppio ritorno : anticipazioni 4 e 11 luglio : Sarà un'altra serata ad alta tensione quella che attende il pubblico di La5 che oggi, 4 luglio, ritroverà in onda due nuovi episodi di The Originals 4 a partire dalle 23.20. Ancora una volta per i nostri originali le cose saranno complicate e mentre la voglia di capire cosa sia il nemico e come fermarlo, le rivelazioni e gli intrecci amorosi non mancheranno lasciando il pubblico senza fiato. La quarta stagione continuerà con la messa in onda ...

The Originals 4 tra il ritorno di Davina e quello di Alaric : anticipazioni 4 luglio : Un altro mercoledì sera in compagnia di The Originals 4 su La5 dove lo spin off di The Vampire Diaries tornerà in seconda serata a partire dalle 23.00 circa. Siamo ormai al giro di boa di questa quarta stagione della serie e gli episodi in onda mercoledì prossimo, 4 luglio, saranno il settimo e l'ottavo della stagione e porteranno il pubblico ad un passo dal gran finale che metterà in crisi i Mikaelson e il loro "sempre e per sempre". Prima ...

The Originals 5 in pausa per un mese : tutte le anticipazioni sugli episodi di luglio : I fan di The Originals 5 faranno bene a mettersi l'anima in pace e a non aspettare episodi in streaming e sottotitoli che non arriveranno mai. Lo spin off di The Vampire Diaries in pausa e resterà in panchina fino al prossimo 11 luglio, quasi un mese visto che l'ultimo episodio è andato in onda il 20 giugno scorso. Il pubblico è già in crisi ma sicuramente il lato positivo c'è ovvero che il finale di stagione e di serie andrà in onda l'1 ...

The Originals 5 verso il finale tra amore e morte : Hope riuscirà a gestire tutto? : Continua ad allungarsi la lista delle morti in The Originals 5 e la stessa Julie Plec ha confermato che ci sarà un morto ad ogni episodio fino alla fine della stagione. Sembra certo che i pezzi da "novanta" saranno conservati per la fine ma i fan tremano al solo pensiero di dover addio a qualcuno dei Mikaelson. Nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato l'ordine di uno spin off dedicato ad Hope nel quale, almeno per il momento, ...

Da Arrow 7 a The Flash 5 allo spin off di The Originals e Riverdale 3 : ufficiali le date delle première di The CW : Da Arrow 7 a The Flash 5, da Legacies, lo spin off di The Vampire Diaries, a Supergirl 4 e Riverdale 3, finalmente le première delle date The CW sono ufficiali e gli amanti delle serie tv americane possono finalmente sentire profumo di autunno. Supernatural farà da traino per All American, per il reboot di Streghe e, alla fine, giovedì 25 ottobre anche per lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals, ovvero Legacies. Questo è uno dei ...

The Originals 4 torna su La5 con un nuovo nemico e le pene di Klaus : anticipazioni 20 e 27 giugno : nuovo appuntamento con The Originals 4 che torna in onda oggi, 20 giugno, su La5 con due nuovi episodi e un nuovo nemico da battere. Questa sembra essere la maledizione più grande per i Mikaelson che, dopo essersi ritrovati, dovranno trovare il modo di far durare la pace, ma a quale costo? Dopo l'esordio della scorsa settimana, The Originals 4 entrerà nel vivo della stagione con gli episodi in onda oggi, 20 giugno, e giovedì prossimo, 27. La ...