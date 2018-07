frizzifrizzi

: Tesori d’archivio: sono online migliaia di foto dell’America ai bordi delle strade di John Margolies… - frizzifrizzi : Tesori d’archivio: sono online migliaia di foto dell’America ai bordi delle strade di John Margolies… - simonesbarbati : Tesori d’archivio: sono online migliaia di foto dell’America ai bordi delle strade di John Margolies… - ilasagitta : Dal 2017 il @MUSE_Trento ospita l'archivio diffuso del geologo G.B. Trener. Un patrimonio riordinato e inventariato… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) I genitori non si fermavano e lui, per rivincita, è diventato celebre in tutto il mondo proprio per le sueon the road fatte a quei soggetti che suo padre e sua madre consideravano schifezze. ...