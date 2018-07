Allarme Terrorismo su volo Parigi-Pechino : Parigi, 26 lug. (AdnKronos) – Allarme terrorismo su un aereo di Air China. Il volo CA876, decollato da Parigi e diretto a Pechino, è stato costretto a rientrare nella capitale francese 45 minuti dopo la partenza in seguito ad “un’informazione” relativa ad un Allarme terrorismo. Lo ha comunicato la stessa compagnia sul social ‘Weibo’, precisando che l’aereo è atterrato senza alcun problema ...

Terrorismo - allarme su volo Parigi-Pechino : aereo torna indietro/ Ultime notizie video : “passeggeri al sicuro” : Terrorismo, allarme su volo Parigi-Pechino: video. aereo torna indietro all'aeroporto Charles de Gaulle: “passeggeri al sicuro”. Le Ultime notizie: l'annuncio di Air China sui social.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Francia - volo Parigi-Pechino costretto a tornare indietro per “allarme Terrorismo” : Un aereo della compagnia Air China in volo da Parigi a Pechino è stato costretto a tornare nella capitale francese 45 minuti dopo la partenza, a causa di un “allarme terrorismo“. Lo ha annunciato la compagnia cinese sul social Weibo, precisando che l’aereo è atterrato senza alcun problema all’aeroporto Charles de Gaulle e senza conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. L'articolo Francia, volo Parigi-Pechino costretto a ...

Bankitalia lancia l'allarme : i bitcoin potrebbero finanziare il Terrorismo : Il rapporto 2017 dell'Unità di informazione finanziaria, Uif, istituita presso Bankitalia ha fotografato la rete dell'economia sommersa, un mercato che vale ben 190 miliardi, 11,5% del Pil,. Per ...

Allarme Terrorismo - espulso tunisino rintracciato a Napoli : 'Faceva proseliti' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espulso oggi, per motivi di sicurezza dello Stato, un 31enne tunisino ritenuto 'pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico'. ...

Mondiali - allarme bomba a Rostov : rischio Terrorismo - hotel evacuato : Mondiali– allarme bomba in un hotel di Rostov, città della Russia che ospita i Mondiali di calcio. L’albergo è stato evacuato secondo quanto riportano i media locali. Si tratta del Topos Congress-hotel. Polizia e ambulanze hanno circondato l’hotel Topos dove non alloggia alcuna squadra di calcio impegnata nei Mondiali. L'articolo Mondiali, allarme bomba a Rostov: rischio terrorismo, hotel evacuato sembra essere il primo su ...

Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza/ Ultime notizie : scritte anti USA - allarme Terrorismo : Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza. scritte anti USA in bagno, allarme terrorismo: l'aereo atterra in Irlanda. Le Ultime notizie: via ai controlli(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Germania - spari nel Duomo di Berlino/ Video ultime notizie : poliziotto colpisce sospetto - allarme Terrorismo : spari nel Duomo di Berlino in Germania: Video e ultime notizie live, ancora da capire le cause dell'episodio interno alla Cattedrale. Un poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:47:00 GMT)

ALLARME Terrorismo/ Soldi e carcere - i fili da spezzare per colpire i jihadisti : Dopo l’attentato di Liegi è opportuno riflettere su come poter limitare la minaccia del TERRORISMO jihadista, anche con interventi nelle carceri. SOUAD SBAI(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:08:00 GMT)ELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. Vitali19ENNE OBBLIGATA AD ABORTIRE/ Farah, così la falsa integrazione copre la violenza e l'omicidio, di S. Sbai