Tentata rapina in Piemonte in arresto un uomo di Cucciago

Colosseo : arrestato un giovane violento per Tentata rapina : Colosseo: la Polizia Locale arresta un giovane violento per tentata rapina Dall’Arco di Costantino a Via Annia: questo il breve tentativo di fuga di un ragazzo senegalese, autore di una tentata rapina e di un’aggressione ai danni di un cittadino del Bangladesh. Il responsabile é stato arrestato dagli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 19 circa, quando una pattuglia ...

ANDREA BOCELLI - Tentata rapina IN VILLA A FORTE DEI MARMI/ Ultime notizie : si segue pista dei ladri dell'Est : ANDREA BOCELLI, ladri nella VILLA di FORTE dei MARMI: RAPINA in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Tentata rapina alla villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi dopo un raid pianificato : gli aggiornamenti : Rimbalza la notizia della Tentata rapina alla villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, nella quale l'artista si trovava con la moglie Veronica e con i figli. Stando alle ultimi aggiornamenti, i malviventi non sarebbero riusciti a portare a compimento il colpo per merito dei vigilantes che hanno accerchiato la residenza facendoli desistere. Secondo quanto riportano La Nazione e Il Resto del Carlino, che per primi hanno dato la notizia, ...