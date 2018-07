Tennis | l’Italia si riscopre Giorgi-dipendente in campo femminile Paolini | Chiesa e

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia affronterà la Svizzera al primo turno del World Group II : World Group II della Fed Cup 2019, sarà Svizzera-Italia il primo passo per tentare la scalata al World Group World Group II della Fed Cup 2019, l’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno di gare. Oggi è andato in scena il sorteggio e le azzurre, come detto, si troveranno di fronte la Svizzera nel week-end del 9-10 febbraio, giocando in trasferta. La squadra capitanata da Tathiana Garbin dovrà dunque sconfiggere le colleghe ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

Chi è Camila Giorgi - la Tennista che fa sognare l’Italia : Talentuosa, bellissima e piena di grinta: Camila Giorgi è la tennista che fa sognare l’Italia con i suoi risultati sul campo e con il suo fascino. Classe 1991, è nata a Macerata ed è figlia di Claudia Fullone, celebre fashion designer, e Sergio Giorgi, sportivo argentino divenuto il suo allenatore. Ha tre fratelli: Leandro, Amadeus e Antonella che con lei condividono la passione per lo sport. L’amore di Camila per il tennis è ...

Tennis - Fed Cup 2019 : le teste di serie per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia - le azzurre cercano la promozione : Il 24 luglio si svolgerà il sorteggio della Fed Cup 2019 di Tennis. L’Italia si trova nel World Group II, in sostanza la serie B della massima competizione mondiale per Nazioni. Le azzurre proveranno a lottare per la promozione nella massima categoria ma purtroppo non saranno teste di serie: l’avversaria delle ragazze di Tathiana Garbin sarà una tra Svizzera, Olanda, Slovacchia e Giappone. L’Italia, in caso di successo al ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento : Anche il Tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente Tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, ...

Tennis - ora l’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...

Impresa Cecchinato - Buffon scrive al Tennista : “con te l’Italia sportiva alza la testa” : “Nessuno ci credeva prima. Adesso tutti parlano di Impresa. Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impossibile”. Arrivano anche da Gianluigi Buffon, ex della Juve e della nazionale, i complimenti a Marco Cecchinato, il tennista azzurro approdato alla semifinale del Roland Garros 40 anni dopo l’ultimo italiano, Barazzutti. “Continua così Marco – scrive il portiere sul suo profilo facebook ...